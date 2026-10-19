Mató a golpes a su novia y realizó un llamado para confesar todo: su hijo de 12 años encontró el cuerpo

El brutal hecho ocurrió en el interior de una vivienda, donde se encontraba una menor con discapacidad que presenció todo el horror.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por su hijo de 12 años.

Un hombre atacó a golpes de puño en el rostro de su pareja y le provocó una fractura de cráneo que causaron su muerte. El brutal femicidio ocurrió este fin de semana y el cuerpo fue encontrado por su hijo de 12 años.

La víctima fue identificada como Aldana Novik Rojas , de 38 años, quien se encontraba en su casa sobre la calle Berbeder al 400, en Valeria del Mar, ciudad del partido de Pinamar cuando fue agredida por Cristian Navarro de 45 años.

Fuentes policiales revelaron que tras cometer el brutal femicidio, llamó a su madre para confesar que "se había mandado una cagada" y le pidió perdón.

Luego, se comunicó con un amigo a quien también le contó lo ocurrido y le envió su ubicación en tiempo real, lo que permitió localizarlo y fue detenido en manos de la Policía Bonaerense. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, la mujer murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El hijo de la víctima, de tan solo 12 años, fue quien encontró el cuerpo de Aldana pero no se encontraba en la vivienda durante el ataque, porque había salido para participar de una actividad con su grupo de boyscouts.

En la casa estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no es hija de la víctima. Tras el hecho, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

Tras cometer el femicidio, Navarro se provocó heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar el lugar. Las lesiones no fueron profundas ni revisten gravedad, por lo que ahora se encuentra internado en el hospital de Pinamar bajo custodia policial.

La conversación del femicida con un amigo permitió su detención

Mientras los efectivos policiales lo buscaban, los investigadores lograron identificar al amigo con el que había hablado y monitorearon la comunicación, lo que les permitió establecer dónde se encontraba.

La búsqueda terminó el domingo por la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar localizaron a Navarro en un descampado de la localidad balnearia.

Por el momento, se procedió al secuestro de su celular y de sus prendas de vestir. También se dispuso que fuera examinado por un médico legista.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Navarro fue imputado por los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (Femicidio), delito que contempla la pena de prisión perpetua. Este lunes será indagado.

No exisitían denuncias previas por violencia de género

Según reveló el medio local Pinamar 24, no existían denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes.

Tampoco se registraban antecedentes penales o causas en trámite contra el acusado en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía se aguardaba el informe del Registro Nacional de Reincidencia para determinar si tenía antecedentes en otras jurisdicciones.

La pareja llevaba entre un año y un año y medio de relación. Navarro había vivido anteriormente en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, y su último trabajo había sido como carnicero en el supermercado San José de Valeria del Mar.