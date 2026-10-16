Fuentes policiales revelaron que tres días después, el asesino decidió confesar todo. Los detalles del brutal femicidio.

Mató a su pareja, viajó hasta Jujuy para dejar a su bebé y después se entregó: la escalofriante confesión.

Un brutal femicidio dejó a un pequeño de un año y medio sin su mamá, pero además se confirmó que fue su papá quien la asesinó. Los detalles del escalofriante hecho.

Fue este jueves 15 de octubre cuando la policía detuvo a un hombre de 48 años en la ciudad de La Plata, quien está acusado de matar a su pareja, viajar hasta Jujuy para dejar a su hijo y luego regresar para confesar el aberrante hecho, y entregarse.

La víctima tenía 39 años y fue encontrada en una casa del barrio Hipódromo. Los investigadores sospechan que fue estrangulada en una escalera.

Fuentes policiales revelaron que el femicidio habría ocurrido el día lunes, pero luego de tres días el asesino decidió confesar todo.

La escalofriante confesión del femicida

Según confesó el hombre ante la Policía, el crimen ocurrió el lunes 12 de octubre en una casa del barrio Hipódromo. Siempre de acuerdo a su relató, tras cometer el atroz crimen viajó hasta Jujuy para dejar a su hijo de un año y medio al cuidado de su hermana, y regresó tres días más tarde para entregarse.

El acusado, identificado por sus iniciales como J. M. B., se presentó espontáneamente ante la Policía y admitió haber matado a la mujer, identificada como G. P. M.

Al escuchar la impactante confesión, los efectivos se dirigieron a una casa ubicada en la calle 39, entre 121 y 122, donde encontraron el cuerpo de la víctima.

Según informaron fuentes policiales, la mujer presentaba signos compatibles con una asfixia mecánica. Los investigadores preservaron la escena y ordenaron las primeras pericias para reconstruir cómo ocurrió el crimen.

De acuerdo a lo informado por el diario El Día, el hombre habría estrangulado a la mujer en una escalera de la vivienda. La hipótesis todavía debe ser corroborada mediante las pericias y los resultados de la autopsia, que permitirán determinar la causa de la muerte.

Según el relato del sospechoso, el asesinato ocurrió el lunes 12 de octubre. Sin embargo, la Justicia deberá establecer si esa fecha coincide con las evidencias encontradas en la casa.

Gabriela era platense y según contaron familiares, la pareja se había instalado en esa vivienda hacía menos de cuatro meses, después de comprar la propiedad. Él sería oriundo del sur del país. La mudanza era reciente y ambos tenían una hija en común.

Viajó a Jujuy para dejar a su bebé y regresó para confesar el femicidio

En medio de la conmoción y mientras avanzan la investigación, las autoridades indicaron que buscan establecer lo que ocurrió durante los tres días posteriores al femicidio.

Según declaró el acusado, después de matar a su pareja viajó a Jujuy con su hijo de un año y medio y lo dejó al cuidado de su hermana. La información policial indica que esto fue corroborado telefónicamente por los investigadores.

Tras dejar al pequeño, volvió hasta La Plata y el jueves 15 de octubre se presentó ante la Policía para confesar que había asesinado a su pareja.

El hombre quedó detenido y la causa fue caratulada como femicidio. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 17 de La Plata, encabezada por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias del asesinato.