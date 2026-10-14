Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 14 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.535 en su cotización de venta. La brecha con el blue se mantiene en el 1%, con el paralelo en $1.550.

El dólar oficial registra en la apertura de este miércoles una cotización de compra de $1.485 y venta de $1.535 . Se trata de valores que se mantienen estables en relación a las jornadas previas, sin movimientos significativos en el segmento regulado del mercado de cambios.

En el segmento paralelo, el dólar blue abre con compra en $1.530 y venta en $1.550 . La diferencia entre ambas cotizaciones se sostiene en los $20 , reflejando la amplitud típica del mercado informal.

La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 1% en esta apertura. Esta diferencia mínima indica una relativa alineación entre ambos segmentos del mercado de cambios, algo que contrasta con períodos de mayor volatilidad cambiaria.

En términos concretos, la diferencia de precio entre comprar en el blue y en el oficial es de apenas $45 en la venta. Esta proximidad refleja un mercado con menor presión especulativa en las primeras horas de la jornada.

Qué pasa con las otras cotizaciones del dólar

El dólar mayorista se posiciona en compra de $1.503,5 y venta de $1.512,5. Este segmento, destinado a operaciones entre entidades financieras, mantiene valores intermedios entre el oficial y los dólares financieros.

En el segmento de dólar bolsa o MEP, la cotización se establece en compra de $1.534,2 y venta de $1.539,4. Este tipo de cambio, vinculado a operaciones de compra y venta de títulos públicos, refleja condiciones muy cercanas al dólar oficial.

El contado con liquidación o CCL abre con compra en $1.611,1 y venta en $1.613,8. Este segmento, también conocido como dólar financiero, presenta una brecha más pronunciada respecto al oficial, situándose aproximadamente $78 por encima en la venta.

El dólar cripto se cotiza en compra de $1.609,44 y venta de $1.612,39. Esta modalidad, vinculada a operaciones con criptomonedas, se mantiene muy próxima a los valores del CCL.

Para operaciones con tarjeta de crédito, el dólar tarjeta registra compra de $1.930,5 y venta de $1.995,5. Este es el tipo de cambio más elevado disponible para el público general, con una brecha de $65 entre compra y venta.

La amplitud entre el dólar oficial y el tarjeta alcanza los $460 en la venta, reflejando los adicionales que aplican las entidades financieras por este tipo de operación.

En resumen, la apertura de este miércoles 14 de octubre muestra un mercado de cambios con cotizaciones relativamente estables. El dólar oficial mantiene su nivel, mientras que el blue se posiciona con una brecha mínima. Los dólares financieros, tanto MEP como CCL, continúan con sus diferenciales característicos respecto al segmento regulado.