Giró en "U" a bordo de un Vento y lo paró la Policía: le encontraron cocaína, marihuana y un inhibidor

El hombre fue acusado por tenencia de drogas y el vehículo quedó embargado. No se pudo probar la comercialización.

Un hombre que hizo una maniobra indebida en plena madrugada en el oeste de Neuquén terminó acusado por tenencia de drogas . El conductor hizo un giro en "U" y, al ser detenido por la Policía, le encontraron cocaína, marihuana y un inhibidor.

La formulación de cargos se llevó adelante el pasado sábado, el mismo día del hecho. La fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega formularon cargos por tener droga para comercializar , pero la defensa lo cuestionó y el juez coincidió: consideró que, si bien la cantidad de cocaína secuestrada era significativa, faltaban otros elementos para establecer que estuviera destinada a la comercialización.

Jávega explicó que el procedimiento ocurrió horas antes de la audiencia, cuando personal policial que patrullaba las inmediaciones de las calles Casimiro Gómez y Cabellera del Frío advirtió que un Volkswagen Vento realizó una maniobra indebida. Según expuso el asistente letrado, el conductor no acató inicialmente las señales policiales para detener la marcha, por lo que los efectivos finalmente interceptaron el vehículo en el sector de la toma “El Nido”, ubicada en el extremo oeste de la ciudad.

La fiscal Moreira señaló que durante el palpado preventivo del hombre, identificado como E.G.O., los efectivos encontraron envoltorios con sustancias estupefacientes. Personal del departamento de Antinarcóticos constató que se trataba de aproximadamente 87 gramos de clorhidrato de cocaína dividida en tres paquetes y 1,24 gramos de cannabis. En la una requisa del vehículo, también se secuestraron dos teléfonos celulares, un inhibidor de señales y una remera con manchas rojizas, cuyo análisis estaba pendiente.

Acusado por tenencia, no por comercialización

De ese modo, los representantes de la fiscalía de Narcocriminalidad atribuyeron al imputado el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, solicitaron cuatro meses para desarrollar la investigación, presentaciones semanales ante una comisaría y el embargo del vehículo.

La defensa cuestionó la calificación legal y sostuvo que, por el momento, no había elementos suficientes para acreditar que la droga estuviera destinada a la venta.

Al resolver, el juez coincidió con esa interpretación: consideró que, si bien la cantidad de cocaína secuestrada era significativa, faltaban otros elementos para establecer que estuviera destinada a la comercialización. En consecuencia, tuvo por formulados los cargos por tenencia simple de estupefacientes, en carácter de autor.

El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, dispuso la libertad del hombre y ordenó que se presente todos los martes en una comisaría de Plottier. Como pidió la fiscalía, también dispuso el embargo del vehículo.