Cuál será el precio del dólar en 2027, según los principales analistas del mercado

Las diferentes proyecciones indican que esta será la cotización de la divisa estadounidense en 2027 .

De cara al último tramo del año, el interrogante es tan frecuente como recurrente: ¿a cuánto cotizará el dólar en los siguientes doce meses? Según los principales analistas del mercado, esta será la cotización de la divisa estadounidense en 2027 .

Recientemente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elaboró el denominado Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) . Y, entre los puntos más salientes de este informe, se destaca la proyección de tipo de cambio en relación al dólar .

En septiembre de 2027 , el dólar cotizará a 1.945 pesos , cifra que implica una suba aproximada al 29% e incluso por encima de la inflación prevista por el Gobierno Nacional para ese período.

Entre los puntos más salientes del informe del BCRA, se destaca la proyección de tipo de cambio en relación al dólar.

En el punto 3 del REM -mencionado más arriba- titulado Tipo de cambio nominal, se especifica que se relevaron estimaciones de 6 períodos mensuales, la evolución para los próximos 12 meses y 2 períodos anuales. Así, en el cuadro denominado Expectativas de cambio nominal, se puntualizó que, en septiembre de 2027, se espera una cotización de 1.945 pesos por cada dólar estadounidense.

En relación al escenario actual, el informe del REM remarca que la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubica en 1.545 por dólar para el promedio de octubre de 2026 (-20,0/USD comparado con el REM anterior).

Asimismo, el estudio subraya que, para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.614/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 11,5% respecto de diciembre de 2025. “Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.602/USD”, se lee en el análisis elaborado por el BCRA.

Por otra parte, y según las previsiones oficiales en el proyecto del Presupuesto 2027 enviado al Congreso Nacional, se estima que el dólar mayorista cerraría el 2026 en $1.423 y llegaría a $1.847,60 hacia fines de 2027, pero el REM proyecta para finales del año próximo un dólar en $2.009, suponiendo un escenario de mayor presión cambiaria.

En septiembre de 2027, el dólar cotizará a 1.945 pesos.

La cotización mes a mes del dólar en el comienzo de 2027

El Banco Central detalló que los resultados del relevamiento del REM -que fue realizado entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026- contempló a 44 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de la Argentina.

En el cuadro denominado Expectativas de cambio nominal -incluido en el informe y mencionado más arriba- se incluyeron las probables cotizaciones del dólar entre enero y marzo de 2027:

Enero 2027: $1.644.

Febrero 2027: $1.672.

Marzo 2027: $1.704.

Es por ello que, a partir de estos valores, el mercado espera una depreciación mensual del peso de un 2,1% en octubre de 2026, 2,3% en noviembre de 2026, 2,2% en diciembre en 2026, 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo en 2027.

Por otra parte, el 2027 estará signado especialmente por los comicios nacionales que se llevarían a cabo el 24 de octubre de 2027, en los que se decidirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores). Además, se elegirá jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como también 21 provincias de la Argentina definirán sus gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales.