Algunas voces que estuvieron apagadas hasta acá, vuelven a proponer que la Argentina adopte la moneda de Estados Unidos. La falta de moneda es un acierto de diagnóstico, pero de solución más que discutible.

La nueva crisis va asomando en el horizonte empujada por la desconfianza de los mercados sobre el entorno político de la Argentina. Y es que institucionalmente el país no ofrece garantías a aquellos que quieran prestarle su dinero. La Argentina n o tiene un problema de solvencia, ya que posee una deuda en dólares relativamente baja en relación al tamaño de su economía . El problema es financiero porque no consigue que le presten. Su reputación la condena.

Hay casos en el mundo en los que los n úmeros de un país son infinitamente peores que los argentinos, aunque no tiene problemas para refinanciar sus vencimientos. Es confiable y los inversores le siguen dando crédito. Es por eso que, cuando un presidente es considerado como "amigable" para el mercado, Argentina goza por algún tiempo de la simpatía de los inversores. No obstante, estos se mantienen a la espera de que el país dé un "salto de calidad".

Para algunos eso sería que siga ganando el presidente de "derecha", pero lo que realmente se espera es que toda la clase dirigente asuma ciertos compromisos intocables. Por caso, que si hay un cambio de signo político a partir del 2028, que al siguiente presidente no se le ocurra renegociar el RIGI con las empresas, aunque considere que las condiciones que ofreció Javier Milei son extremadamente ventajosas.

Cómo el entorno político no genera confianza ni a los propios argentinos, es muy difícil que desde el exterior vengan a volcar sus ahorros para ayudar al desarrollo país.

Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

Vuelven los cantos de sirena dolarizadores

Ante ese problema concreto, algunos personajes del mundo de la economía volvieron a desenfundar la mandolina y empezaron a cantar sus mejores sonetos al dólar. Las principales que hoy están sosteniendo esta alternativa son el economista Emilio Ocampo; el operador presidente de Romano Group, Rafael Romano, y el ex CEO del HSBC, Gabriel Martino. En un segundo plano aparece Agustín Etchebarne, director de la libertaria fundación Libertad y Progreso, quien suele deslizar en algunos de sus posteos en redes sociales esta iniciativa.

Es de reconocer que este grupo de personas tiene un diagnóstico mas preciso sobre el problema de la economía argentina que otros dirigentes políticos, aunque la solución que ofrecen es más que discutible.

Argentina tiene un desempeño muy pobre de su economía porque carece de moneda. La reconstrucción de un signo monetario en el que la gente pueda confiar puede llevar décadas de trabajo y acuerdos fundamentales.

Sin moneda es complicado que un país pueda desarrollarse. Y también puede resultar muy complejo conseguir ese resultado con una moneda prestada. Adoptar otra moneda no hace desaparecer por arte de magia el problema de fondo, es decir, la clase dirigente.

La cotización del dólar blue bajó de los $1.000 por primera vez en el año.

Se puede dolarizar en un año a al tiempo "desdolarizar", como cuando se salió de la convertibilidad. Gran Bretaña está pasando por algo similiar con el Brexit: arrastrados por un clima coyuntural, los británicos le hicieron caso a un grupo de derecha irresponsable para abandonar la Unión Europea, y al tiempo están iniciando negociaciones para retornar. La dolarización podría cortar de cuajo la inflación, pero es un corcet al desarrollo. La economía argentina no tiene la productividad de la de Estados Unidos que achica costos por incorporación de tecnología. No puede seguir ese tren.

¿Es relevante la "recesión técnica"?

Entre abril y septiembre de este año los economistas defensores del gobierno y los funcionarios del mismo, decían que no se podía afirmar que hubiera una recesión en Argentina. Mencionaban que técnicamente debían pasar dos trimestres de caída. Ante datos negativos que informaba el INDEC, se agarraban de algunos detalles, como "la tendencia ciclo" y conceptos por el estilo.

Al pasar los dos trimestres y confirmarse la recesión, ahora dicen que ya pasó y que Argentina está nuevamente en crecimiento o que "no es relevante" hablar de "recesión técnica". La realidad es que, si se mira la serie histórica del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), la economía mantiene el mismo patrón de comportamiento de los últimos 20 años. No muestra una curva hacia arriba, sino un serrucho hacia la derecha: eso es estancamiento y con Javier Milei no se ha roto.

Caputo y Milei van por la profecía autocumplida

El público puede estar confundido sobre las declaraciones que ha venido haciendo casi desde el inicio de la gestión el ministro de Economía, Luis Caputo. El "Toto" nunca le habló al hombre de la calle. Siempre se ha dirigido a los mercados.

Hombre que proviene del mercado de capitales, al igual que su equipo, conoce bien cómo funciona la cabeza de los traders. Se manejan por expectativas: hay que entrar lo antes posible en un negocio mientras dura el optimismo sobre un país o una empresa o un sector, y luego salir a tiempo para maximizar ganancias si lo que se esperaba no se cumple. Y muchas veces ese tipo de negocios no se determina en función de los números del país, sino de lo que se cree de ese país.

Milei y Caputo han estado convocando a los inversores, desde que comenzó el mandato, a que pongan su dinero en Argentina, pero esa desconfianza no se ha roto. Hacen declaraciones rimbombantes del estilo "se vienen los mejores 18 meses" o "es imposible que gane Kicillof" o "tenemos asegurados los dólares del 2027" simplemente para evitar sufrir una corrida contra el el peso. En 2025 los rescató el gobierno de Donald Trump. Ahora Caputo avisa que activa una ayuda de China.

Está claro que las declaraciones rimbombantes se interpretan como "sobrevender" pero es como dice el refrán: "aunque la mona se vista de seda. mona queda". Los inversores no son tontos. Tan solo cabe preguntarse si no hubiera sido mejor haber anunciado una colocación internacional de bonos cuando el riesgo paús había bajado a 400 puntos en julio de este año. Ahora a 1100 es mas que inviable y ahber juntado el dinero de los vencimientos del 2027. Ahora es tarde.