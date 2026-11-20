Sueldo de Bancarios: confirmaron un nuevo incremento para el salario y esto es lo que cobrarán desde noviembre 2026

Sueldo de Bancarios: confirmaron un nuevo incremento para el salario y esto es lo que cobrarán desde noviembre 2026

La Asociación Bancaria - sindicato que representa a los trabajadores bancarios - confirmó oficialmente una actualización salarial del 2,2% correspondiente a los sueldos de octubre de 2026. Así, ¿a cuánto asciende el básico de los bancarios en el anteúltimo mes del año ?

Esta actualización, según lo precisó la Asociación Bancaria , será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

La Asociación Bancaria , tras lograr un acuerdo con las cámaras empresariales, comunicó que el nuevo sueldo básico de los empleados bancarios a partir de noviembre de 2026 será de $2.683.718,55.

El sindicato que nuclea a los trabajadores bancarios informó -a través de su portal oficial- que “comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de Octubre de 2026”, y resaltó que se acumuló “en estos 10 meses del año un 26,3% sobre los salarios de Diciembre 2025. Se continuará además, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2026, con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento”.

Por otra parte, el sindicato que preside Sergio Palazzo puntualizó también que se firmó el monto correspondiente al bono por el Día del Bancario, “cuyo monto inicial asciende a $2.325.227,20, el cual se irá actualizando mensualmente hasta el momento del cobro en noviembre de 2027".

El gremio cerró el comunicado con un mensaje para los trabajadores: "De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

La Asociación Bancaria comunicó que el nuevo sueldo básico de los empleados bancarios a partir de noviembre de 2026 será de $2.683.718,55.

¿De cuánto fue la inflación en octubre de 2026 y de qué modo impacta en el salario de los trabajadores bancarios?

Según lo detalló el Indec, la inflación de octubre de 2026 fue del 2,2%, el valor más alto en los últimos 6 meses. Así, y luego de 2 meses con el indicador por debajo del 2%, el dato de octubre alcanzó el nivel más alto desde el 2,6% registrado en abril de 2026. En sintonía con este índice inflacionario, la Asociación Bancaria alcanzó un acuerdo -como se mencionó más arriba- que produjo un incremento salarial del 2,2 por ciento para los empleados bancarios.

Según se desprende del informe del Indec, el aumento de los servicios regulados (2,9%) y de los precios estacionales (5,5%) volvieron a empujar la inflación al alza en octubre de 2026. De este modo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 26,3% en lo que va del año y un 33,1% en los últimos 12 meses. La Asociación Bancaria -también conocida como La Bancaria- suele atar sus paritarias a la inflación, de manera que es habitual que los salarios de los trabajadores se nivelen con el IPC del mes anterior. En octubre de 2026, el sindicato de los bancarios había obtenido un incremento equivalente a la suba del IPC de septiembre de 2026 -fue del 1,9%-.