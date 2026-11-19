El nuevo beneficio permite acceder al transporte apoyando únicamente el plástico en los molinetes habilitados. Quiénes pueden aprovecharlo.

Subte gratis con el DNI: los requisitos del nuevo beneficio y cómo activarlo, paso a paso

El Gobierno porteño habilitó un beneficio para que los jubilados y pensionados puedan viajar gratis en todas las líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires únicamente apoyando el Documento Nacional de Identidad (DNI) en los molinetes de acceso a los andenes. Así, el plástico funciona como la SUBE o una tarjeta financiera.

El nuevo sistema entró en vigencia el pasado 2 de noviembre como parte del proceso de modernización de los servicios de transporte público de la Ciudad y busca facilitar el acceso a los beneficios vigentes para que ahora las personas mayores puedan viajar gratis en subte todos los días y sin límites horarios.

De esta manera, la incorporación del DNI como medio de validación permite simplificar el uso cotidiano del beneficio y ofrecer una alternativa más accesible para quienes utilizan el transporte, sin depender de una tarjeta o aplicación específica. Sin embargo, para poder aprovechar esta ventaja, es necesario cumplir una serie de requisitos y hacer un trámite de activación por única vez.

Los beneficiarios podrán acceder al transporte únicamente apoyando el DNI en los molinetes.

Quiénes podrán viajar gratis en subte y los requisitos

El beneficio en el transporte público porteño está dirigido a estos grupos:

Jubilados

Pensionados

Retirados de las Fuerzas Armadas

Retirados de las fuerzas de seguridad

Además, se deben cumplir con estos requisitos:

Tener en el DNI un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.

Cobrar cada mes no más de 2,5 veces el haber mínimo jubilatorio que fija la ANSES. En noviembre de 2026 ese límite era de $1.110.396,15, ya que la jubilación mínima (sin bono) es $444.158,46.

No recibir otros ingresos además de los haberes previsionales que informa.

El nuevo sistema está disponible tanto para quienes realicen el trámite por primera vez como para quienes ya cuenten con el beneficio vigente mediante otros medios, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp. En esos casos, pueden gestionar el cambio para empezar a ingresar con el documento. No es necesario volver a solicitar el beneficio desde cero, pero sí completar el procedimiento para asociar el DNI.

El beneficio puede tramitarse tanto de forma presencial como de manera digital.

Cómo habilitar el DNI para viajar gratis en el subte

Para quienes necesiten hacer el trámite por primera vez, el procedimiento es totalmente gratuito y no necesita intermediarios. Para gestionarlo personalmente, solo hay que dirigirse a la oficina de atención a jubilados de las Sedes Comunales, sin turno previo, y llevando únicamente el DNI tarjeta, el número de CUIL y el último recibo de haberes.

También puede realizarse de forma virtual siguiendo estos pasos:

Entrar a buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados y tocar " iniciar trámite" .

. Identificarse con la clave miBA . En caso de no tenerla, primero registrarse.

. En caso de no tenerla, primero registrarse. Indicar el tipo de gestión: si es un alta inicial o cambiar al DNI un pase libre existente.

Llenar el formulario con los datos personales, adjuntar la foto del DNI y la foto del recibo de haberes.

con los datos personales, adjuntar la foto del DNI y la foto del recibo de haberes. Aceptar las declaraciones juradas y completar el resto de los campos requeridos.

Esperar una confirmación por WhatsApp, que llegará a partir de las 24 horas siguientes.

Antes de viajar con el beneficio por primera vez, es importante esperar la confirmación del alta. Una vez aprobada la solicitud y recibida la notificación, ya podrán utilizar el DNI en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de subte para acceder al servicio gratuito.

El nuevo sistema busca ofrecer una alternativa más accesible para quienes utilizan el transporte.

En qué molinete podrá usarse el DNI y otros detalles

En cuanto a los aspectos técnicos del sistema, la lectura del DNI funciona exclusivamente en los lectores "multipago". Es decir, los que tienen en su pantalla la sigla "NFC" y aceptan pagos con tarjetas Visa, Mastercard y códigos QR de billeteras virtuales. En las máquinas que dicen "SUBE", el DNI no es recibido.

Una vez identificado el molinete adecuado, el acceso al subte quedará habilitado por proximidad, acercando el DNI tarjeta al sensor de la terminal. Por otro lado, según precisaron desde el Gobierno porteño, el sistema funciona únicamente con el DNI físico. Por el momento, no es posible utilizar la versión digital del documento para validar el ingreso al subte.