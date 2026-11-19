Gran curiosidad y repercusión generaron las imágenes del exjugador de vóley y medallista olímpico. Dónde queda y cuánto sale esta experiencia.

El retiro incluyó una ceremonia de medicina amazónica con ayahuasca, música, momentos vinculados a la sanación espiritual y pintura facial.

Después de casi dos décadas dedicadas al vóley profesional, Facundo Conte atraviesa una etapa muy diferente de su vida. Lejos de las competencias internacionales y de la exigencia del alto rendimiento, el exjugador de la Selección Argentina compartió en sus redes sociales una experiencia espiritual que realizó en Córdoba, donde convivió durante algunos días con una comunidad vinculada a tradiciones amazónicas.

La actividad se realizó en Tierra Sagrada, un espacio ubicado en La Población, Traslasierra. Según compartieron los participantes, el retiro incluyó una ceremonia de medicina amazónica con ayahuasca, música, momentos vinculados a la sanación espiritual y pintura facial.

A través de una publicación que incluyó fotografías y videos, Conte mostró parte de su estadía en el lugar. El exdeportista contó que participó de una ceremonia en la que tomó ayahuasca, y la experiencia formó parte de un proceso personal de introspección y búsqueda interior junto a su pareja que decidió compartir con sus seguidores.

Facundo Conte junto a su novia Karen Petz.

Este retiro se realizó junto a los Yawanawá son un pueblo perteneciente a la familia lingüística Pano que actualmente habita la Tierra Indígena Río Gregorio, en el estado brasileño de Acre, en la región amazónica. El nombre combina "yawa", que refiere al pecarí barbiblanco o cafuche, y "nawa", que significa gente.

Qué es Tierra Sagrada, el lugar donde Facundo Conte realizó su retiro espiritual

Según indica su página web, es "un espacio de permacultura con una hostería de montaña", donde "la tranquilidad se mezcla con la belleza natural para ofrecerte una experiencia única de conexión con la tierra y contigo mismo".

En la misma se pueden ver las diversas opciones que tienen de retiros espirituales, como "Renacer: Encuentro de transformación personal", "Sabidurías de la Tierra: conexión con la gran Red que nos une" y "Portal Patagónico: conectando con la molécula de Dios", entre otros.

Los valores publicados para participar de algunas de estas experiencias, que pueden extenderse hasta una semana, van desde $800 mil hasta $2,5 millones.

"Estuve en un retiro en un lugar hermoso"

"Acabo de volver de Córdoba, ya verán que tengo la cara pintada. Ya se está borrando, hace cuatro días que lo tengo. Estuve en un retiro en un lugar hermoso, dirigido por gente muy amorosa, que se llama Tierra Sagrada, entre las sierras. Con la tribu Yaguán-Uabá, una tribu amazónica", comenzó su mensaje en un video publicado en sus redes sociales.

"Acá estoy, con toda la cara pintada, queriendo decirte que no estás solo, que hay mucha gente hermosa", indicó su mensaje. Luego explicó que había encontrado en la sabiduría de otras personas una oportunidad para comprender aspectos personales que necesitaba trabajar.

En uno de los pasajes más destacados de su publicación habló sobre el consumo de ayahuasca, y aclaró que su invitación no apuntaba a que otros consumieran esa bebida, sino a animarse a explorar sus emociones y abrirse a nuevas experiencias.

"Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís", expresó.

También habló sobre la importancia de conectarse con uno mismo y recuperar aspectos de la personalidad que muchas veces quedan relegados por las exigencias de la vida cotidiana. “Anímate. Anímate a ser, anímate a ser lo que sea que seas, que te conectes con vos, con ese niño o niña que habita en ti, que has tenido que encerrar y proteger tanto, pero hoy necesita salir", escribió.