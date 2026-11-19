El hombre intentó atacar a los efectivos durante el procedimiento. Las sospechas sobre uno desarmadero y punto de venta de drogas.

La Policía allanó el jardín comunitario de Trujui, en el partido bonaerense de Moreno, tras las denuncias por disparos.

Gran conmoción provocó la grave denuncia de unos vecinos, quienes alertaron que escucharon disparos dentro de un jardín de infantes comunitario. Dieron de aviso inmediato a la policía, y allí descubrieron que el novio de la directora usaba el edificio como un "aguantadero".

La denuncia puso en marcha una investigación para determinar quién había efectuado las detonaciones y por qué había armas dentro de la institución educativa.

De acuerdo a la información policial, todo sucedió en el barrio de Trujui, en el partido bonaerense de Moreno. Durante el allanamiento, los policías encontraron una escopeta, una pistola calibre .22 con pedido de secuestro y municiones de distintos calibres.

El principal investigado por el hecho es un hombre de 41 años y novio de la directora del jardín, quien intentó atacar a los efectivos con un cuchillo y quedó detenido.

Disparos en un jardín de infantes

El episodio ocurrió cerca de las 21:30 horas del martes 17 de noviembre en el jardín comunitario "Mi Ilusión", situado sobre la calle Barker, en el barrio Santa Paula. El establecimiento funciona en un predio donde según relataron vecinos de la zona, residirían la directora del espacio, Nancy Lamas; su hijo, y su pareja, José Luis Vargas, de 41 años.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso efectuó disparos dentro o en inmediaciones de la institución. Vecinos aseguraron que escucharon detonaciones y atribuyeron el hecho a una celebración por el triunfo de la Selección Argentina frente a Costa Rica. Esa hipótesis forma parte de los testimonios reunidos en el lugar y deberá ser corroborada por la fiscalía.

La alerta al 911 movilizó a efectivos del Grupo de Tareas Operativas y del Comando de Patrullas de Moreno hacia Barker, entre el pasaje Yésica y Filipinas. A la llegada de los móviles, un grupo de vecinos se había congregado en la calle, en un clima de tensión.

De acuerdo con la información policial, los agentes ingresaron al predio y localizaron una pistola calibre .22 marca GMC dentro de un armario de una de las aulas. El arma tenía colocado un cargador con ocho cartuchos intactos.

En otro sector del jardín, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12 marca Mossberg, con número de serie K936963. También incautaron 13 cartuchos calibre 12,70 y otros 13 proyectiles calibre 9 milímetros.

La pistola tenía un pedido de secuestro activo desde el 4 de febrero de 1985, en el marco de una causa por robo que tramitó ante la comisaría cuarta de Lanús. El hallazgo quedó incorporado al expediente judicial.

El detenido atacó a la Policía con un cuchillo

Cuando los uniformados intentaron reducir a Vargas, el hombre extrajo un cuchillo que llevaba en la cintura e intentó agredir al personal. Los agentes lograron esposarlo sin que hubiera policías lesionados.

Vargas fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Moreno y General Rodríguez. La causa fue caratulada de manera provisoria como tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de armas y atentado contra la autoridad.

La directora del jardín, Nancy Lamas, fue llevada en un móvil policial para prestar declaración. Según fuentes del caso, no quedó demorada ni imputada hasta el momento.

Qué pasará con el jardín de Infantes

Uno de los puntos que deberá resolver la investigación es qué ocurrirá con el jardín. Los espacios comunitarios de este tipo reciben asistencia del Estado bonaerense y suelen estar administrados por organizaciones sociales, asociaciones civiles, iglesias o redes barriales.

Hasta ahora no se informó una clausura, suspensión de actividades ni intervención administrativa sobre el establecimiento. Esa decisión dependerá de las autoridades competentes y de las medidas que adopte la fiscalía a partir de las pericias sobre las armas, las municiones y los posibles disparos denunciados.

Los investigadores también analizan la presencia de al menos un vehículo dentro del predio. Buscan establecer a quién pertenece y si tiene relación con los hechos denunciados durante la noche del martes.