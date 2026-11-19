Era buscado intensamente ya que estaba prófugo por brutales crímenes. Durante un operativo encontraron una fábrica de armas tumberas.

La detención se produjo en uno de los 25 allanamientos que se realizaron este miércoles en Fuerte Apache.

Joel Sebastián Magallanes tenía 17 años y era conocido con el apodo de "Mayonesa". Fue asesinado en manos de la policía este miércoles en medio de una intensa búsqueda.

La muerte del peligroso delincuente se produjo en uno de los 25 allanamientos que se realizaron este miércoles en Fuerte Apache. Lo buscaban por el asesinato del policía bonaerense Alan Fabián Molina y otros cuatro homicidios.

Magallanes integraba una organización criminal que opera dentro del barrio Ejército de los Andes, y cumplía un rol de jefe de sicarios dentro de la estructura liderada por Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín" , quien fue detenido a principios de noviembre.

El adolescente se encontraba prófugo y era buscado por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 por el homicidio agravado del agente, quien fue atacado a tiros mientras cumplía tareas de patrullaje.

La investigación reconstruyó que Molina intervino tras un alerta al 911 por una balacera en la zona y recibió disparos que impactaron en sectores que no estaban cubiertos por su chaleco antibalas.

"Mayonesa" fue hallado en un megaoperativo que incluyó alrededor de 400 efectivos y 25 allanamientos. La Policía de la provincia de Buenos Aires localizaron al sicario a las corridas entre las torres, los nudos y las tiras que componen la arquitectura del barrio.

Según revelaron los investigadores, al advertir la presencia policial el sospechoso intentó escapar. Fue allí que comenzó un intenso tiroteo, donde Magallanes utilizó una pistola Glock con un cargador extendido y efectuó aproximadamente 30 disparos contra los uniformados.

El posible respaldo de otras organizaciones y el secuestro de armas tumberas

El Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aportaran información que permitiera localizarlo y detenerlo. Una de las posibilidades alrededor del caso es que alguien del barrio lo haya entregado.

La banda a la que pertenecía Mayonesa, según los investigadores, está vinculada a narcomenudeo y hechos violentos dentro del complejo habitacional.

Magallanes recibía apoyo de otras organizaciones de la zona, como "Los Fiolos" y "La Michela", que le brindaban protección, información sobre movimientos policiales y lugares de ocultamiento para mantenerse prófugo.

El asesinato del adolescente no fue el único resultado del procedimiento. Según indicó La Nación, en los allanamientos encontraron también un taller en el que un grupo de criminales fabricaba armas "tumberas" o modificaba armas cortas y largas para extender sus cargadores de munición o para aumentar su cadencia de fuego.

Los otros crímenes cometidos por “Mayonesa”

El primer crimen por el que se lo buscaba a Magallanes fue cometido el 11 de diciembre del 2025, alrededor de las 23.40, en la puerta de una casa en Fuerte Apache.

De acuerdo con la información policial, el joven habría disparado contra Víctor Fernando Carrizo en un hecho que se investiga como ajuste de cuentas.

El otro hecho sucedió el 5 de enero de este año, en la esquina de Ángel Pini y 3 de febrero, en el barrio Villa Pineral. Allí, Magallanes intentó asaltar a Gabriel Omar López, quien se resistió al robo y lo mataron de varios disparos.