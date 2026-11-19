La nueva herramienta permite solicitar el préstamo sin necesidad de esperar a que termine la construcción. Hasta cuánto se puede financiar.

Crédito hipotecario para comprar una propiedad en pozo: cómo acceder con estos nuevos préstamos en noviembre 2026

El Banco Ciudad lanzó una nueva línea de crédito hipotecario destinada a facilitar la compra de departamentos desde el pozo o durante las primeras etapas de construcción. Se trata de una alternativa para quienes buscan acceder a su primera vivienda sin tener que esperar a que el edificio esté terminado y escriturado para solicitar un préstamo .

Los créditos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y están destinados a la adquisición de viviendas únicas y de ocupación permanente dentro de proyectos inmobiliarios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que hayan sido previamente evaluados y aprobados por la entidad.

Días atrás, el Banco Ciudad firmó un inédito convenio con una desarrolladora para un emprendimiento ubicado en el barrio porteño de Núñez , que se convirtió así en el primer proyecto aprobado para utilizar este mecanismo.

La nueva línea solo financia proyectos ubicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo son los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para comprar desde el pozo

La nueva herramienta permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la propiedad, con un tope de $200 millones y un plazo de devolución de hasta 25 años, incluido el período de construcción. Los préstamos están denominados en unidades de valor adquisitivo (UVA), con una tasa fija del 9,5% nominal anual.

Uno de los requisitos es que la cuota no puede superar el 22% de los ingresos netos computables del solicitante y su grupo familiar. El crédito está sujeto a la aprobación del solicitante y del emprendimiento inmobiliario.

Uno de los aspectos importantes es que el préstamo no se entrega íntegramente al comienzo de la operación. El Banco Ciudad estableció un mecanismo de desembolsos en dos etapas, que permite acompañar el avance de la construcción y completar el financiamiento cuando la unidad está en condiciones de ser entregada.

Estos créditos financian hasta el 75% del valor de la propiedad, con un tope de $200 millones. Claudio Espinoza

Cómo funciona la financiación durante la construcción

El sistema contempla dos momentos de desembolso. En una primera instancia, el comprador debe integrar el 25% del precio de venta de la propiedad con recursos propios. Una vez cumplido ese requisito, el banco comenzará a liberar parte del préstamo.

Durante la construcción, la entidad desembolsa hasta el 30% del valor de la unidad mediante pagos parciales, que están sujetos a la certificación de los avances de obra. En ese período, el comprador abona mensualmente los intereses correspondientes al dinero que fue desembolsado.

La segunda etapa se concreta cuando finaliza la construcción. En ese momento, el Banco Ciudad entrega el saldo restante del financiamiento aprobado y comienza el esquema de devolución del capital, de acuerdo con las condiciones del crédito.

El préstamo se va desembolsando a medida que la obra avanza. Sebastián Fariña Petersen

Quiénes pueden solicitar este crédito hipotecario del Banco Ciudad

La línea está dirigida a personas mayores de 18 años que demuestren ingresos suficientes para afrontar las cuotas y que destinen la propiedad a vivienda única y de ocupación permanente. Pueden solicitarla estos grupos:

Empleados en relación de dependencia: deben acreditar sus ingresos y cobrar su sueldo en el Banco Ciudad o trasladar allí su cuenta sueldo.

deben acreditar sus ingresos y cobrar su sueldo en el Banco Ciudad o trasladar allí su cuenta sueldo. Trabajadores autónomos: pueden acceder presentando la documentación que permita demostrar sus ingresos y contratando el Paquete Crecer de la entidad.

pueden acceder presentando la documentación que permita demostrar sus ingresos y contratando el Paquete Crecer de la entidad. Responsables inscriptos : están incluidos dentro de los perfiles habilitados, bajo las condiciones de acreditación de ingresos establecidas por el banco.

: están incluidos dentro de los perfiles habilitados, bajo las condiciones de acreditación de ingresos establecidas por el banco. Monotributistas: también pueden solicitar el financiamiento y deben contratar el Paquete Crecer.

Además, se permite incorporar hasta dos titulares por préstamo y sumar un garante para ampliar la capacidad crediticia. También hay restricciones de edad. Al momento de finalizar el crédito, el titular no puede superar los 70 años, mientras que para los garantes el límite establecido es de 80 años.

El plazo de devolución del préstamo es de hasta 25 años, incluido el período de construcción. Claudio Espinoza

Cómo es el primer proyecto que permite créditos hipotecarios desde el pozo

El primer emprendimiento aprobado por el Banco Ciudad para utilizar esta modalidad de créditos hipotecarios está ubicado en Guayra 2343, en el barrio porteño de Núñez, a media cuadra de la avenida Cabildo y a pocas cuadras de la estación Congreso de Tucumán de la línea D de subte. El proyecto pertenece a la empresa MARMA Desarrollos S.A.

Se trata de un edificio de 12 pisos que contempla 35 departamentos de dos ambientes, una unidad de tres ambientes y dos locales comerciales en la planta baja. Las unidades tienen superficies que van aproximadamente de los 50 a los 75 metros cuadrados, aunque el emprendimiento también contempla departamentos con patio.

Según los valores difundidos para el emprendimiento, los departamentos de dos ambientes tienen precios que parten de los US$168.000 para unidades pasantes de aproximadamente 49 metros cuadrados. Otras unidades de dos ambientes, de 53 a 59 metros cuadrados, se ofrecen desde US$182.000 y US$197.000, respectivamente. También se contempla una unidad de tres ambientes de aproximadamente 68 metros cuadrados, cuyo precio informado es de US$289.000.