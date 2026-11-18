Un hombre quedó a disposición de la justicia y buscan a otros dos sospechosos. La intimidación fue de madrugada, con al menos 16 disparos contra la emisora.

Ataque a tiros a una radio de la Patagonia: seis allanamientos y un detenido.

Un hombre fue detenido y otros dos sospechosos son buscados por la policía de Santa Cruz luego de seis allanamientos realizados en Caleta Olivia por el ataque a balazos contra el frente de la radio El Caletense.

Los operativos se concretaron este miércoles 18 de noviembre de 2026 , desde las 6 de la mañana, ocho días después de la grave intimidación al medio, ocurrida el 10 de noviembre .

El despliegue fue coordinado personalmente por el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos, y el comisario Pablo Méndez, jefe de la Dirección de Investigaciones (DDI) caletense.

Según explicó el funcionario santacruceño a El Caletense, cuatro de los procedimientos se hicieron en distintos momentos de la madrugada y los otros dos, en forma simultánea.

Cómo fue el ataque a balazos a la radio

Los disparos contra la emisora se produjeron cerca de las 3:30 del 10 de noviembre de 2026, en inmediaciones de las calles Lavalle y Paso, a pocas cuadras del centro de Caleta Olivia.

Se contabilizaron al menos 16 impactos de bala, que rompieron los vidrios del frente del edificio pero también alcanzaron espacios internos, usados para reuniones de producción y para locución.

Además, cámaras de seguridad de comercios cercanos permitieron establecer que los tiros se habrían realizado desde una moto en la que iban dos personas. Y se sospecha que actuaron con al menos un vehículo de apoyo.

Pericias de la policía de Santa Cruz luego del ataque a tiros a la radio El Caletense, en Caleta Olivia.

Los trabajadores de la emisora se toparon con los destrozos cerca de las 7:30 de la mañana, al llegar para comenzar la programación habitual en el local que da a la calle, con un amplio ventanal que permite ver el interior.

Primero llegaron el operador y los locutores, que le comunicaron lo que encontraron al propietario del medio, Emir Silva. Ante la situación, se suspendieron momentáneamente las transmisiones.

La hipótesis de los investigadores

La hipótesis de los investigadores apunta a tres sospechosos.

Dos habrían abierto fuego desde una moto y el tercero habría dado apoyo en un vehículo de mayor porte. El detenido en los procedimientos realizados ahora sería quien manejaba ese vehículo.

Ahora la tarea se concentra en identificar a los otros dos y establecer qué rol cumplió cada uno.

La moto que aparece en los registros de cámaras de vigilancia cercanas a la radio todavía no fue localizada. Tampoco el arma utilizada en el ataque.

Los allanamientos, ocho días después

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de Caleta Olivia, entre ellos los barrios 2 de Abril, Rotary 23, Güemes, 8 de Julio y César Campos.

Participaron efectivos de la DDI, Fuerzas Especiales, Guardia de Infantería, Comando de Patrullas y Narcocriminalidad, junto con el área de Apoyo Tecnológico y Análisis Criminal.

Uno de los procedimientos centrales se realizó en una vivienda de la calle Misionero J. Beauvoir.

Uno de los domicilios allanados en Caleta Olivia por el ataque a la radio.

Allí los efectivos inspeccionaron dos vehículos que, según la investigación, guardarían relación con la logística del ataque.

Entre ellos estaba la camioneta Dodge Journey, que según los indicios habría estado en el lugar del hecho.

El presunto conductor de esa camioneta quedó a disposición del juez de Instrucción de la causa, Marcos Soruco.

Qué dijo el ministro de Seguridad

Mientras el operativo estaba en marcha, Pródromos habló en vi vo con El Caletense, y en diálogo con el dueño de la radio y conductor, confirmó que había "personas demoradas" y que estaban a la espera de la directiva del juzgado.

El ministro prefirió no dar mayores precisiones porque la causa está en plena investigación y todavía continuaban las tareas. Pero confirmó también que se está tras la pista de tres sospechosos.

También, que en el procedimiento se había logrado identificar al conductor de la Dodge, vehículo que despertó sospechas porque en las filmaciones se la ve pasar dos o tres veces frente a la radio.

El funcionario no descartó nuevas órdenes de allanamiento en las próximas horas.

El fuerte reclamo a la justicia

El ataque a tiros a la radio en medio de una seguidilla de otros hechos delictivos en Caleta Olivia había despertado críticas públicas del gobernador Claudio Vidal a la Justicia.

“Sirve de muy poco que nuestra policía trabaje, haga lo que está haciendo, si los jueces de las distintas localidades no hacen su trabajo”, aseguró el gobernador, quien se quejó de que, por las decisiones de los jueces, los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”.

“Si tienen miedo, si les tiembla el pulso para tomar las decisiones correctas que exige nuestro pueblo, renuncien. Esto no se puede tolerar más”, disparó el mandatario .

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromo, en diálogo con El Caletense cuando los procedimientos todavía estaban en curso.

Ahora, su ministro de Seguridad adelantó que se reunirá con el juez Soruco para evaluar el alcance de las pruebas reunidas y definir cómo sigue la investigación.

Y dejó una conclusión contundente: “Están las pruebas, creo que no habría motivo para que queden en libertad”, afirmó.