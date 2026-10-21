De película: se escaparon a los tiros de un allanamiento y terminaron acorralados en un calle sin salida

Al ver llegar a la policía a su casa, dos hermanos huyeron en una Ford Ranger que terminó llena de disparos. Investigan si integran una banda.

De película: se escaparon a los tiros de un allanamiento y terminaron acorralados en una calle sin salida.

Dos hermanos a los que la Policía de Santa Cruz iba a allanarles la casa huyeron a los tiros a bordo de una camioneta , se enfrentaron con los agentes que los acorralaron en una calle sin salida de Caleta Olivia y terminaron detenidos.

La persecución fue en la mañana de este miércoles 21 de octubre de 2026 , cerca de las 8, y se originó en uno de varios procedimientos de la División de Investigaciones (DDI), vinculados a una serie de robos en localidades del norte de la provincia patagónica.

Según informó La Opinión Austral, la secuencia comenzó en el barrio Zona de Chacras, cuando los dos hombres detectaron que llegaban los efectivos a su casa y decidieron escapar en una camioneta Ford Ranger.

En el camino se produjo un tiroteo con los agentes que fueron tras ellos y el recorrido de la fuga terminó en el barrio 150 Viviendas.

Disparos en la carrocería y las ruedas

La Ranger terminó con impactos de bala tanto en la carrocería como en las ruedas y fue secuestrada.

La trasladaron a un predio cerrado de Cañadón Seco, donde será requisada, y quedó a disposición del juez interviniente.

En la persecución también participó personal del Comando de Patrullas.

Los dos detenidos fueron llevados al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para ser examinados por personal médico y luego alojados en comisarías de la ciudad.

Fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de Marcos Pérez Soruco.

Fuentes policiales indicaron que los hermanos son mayores de 30 años, tienen antecedentes penales y resultan conocidos para la Policía.

En el operativo también se secuestró una Toyota SW4, que también iba a ser requisada por los investigadores.

Cinco allanamientos y una banda bajo la lupa en Santa Cruz

Los investigadores ejecutaron cinco órdenes de allanamiento en domicilios de distintos sectores de Caleta Olivia: los barrios Patagonia, Jardín, Miramar y Zona de Chacras, entre otros.

La causa apunta a una presunta banda delictiva que se dedicaría a cometer robos, hurtos, amenazas con arma de fuego y movimiento de droga en la zona norte de Santa Cruz.

La Comisaría Segunda de Caleta Olivia, en Santa Cruz.

Según trascendió estaría integrada no sólo por personas de Caleta Olivia, sino también de la ciudad de Pico Truncado.

Fuentes policiales indicaron al mismo medio santacruceño que los procedimientos se originaron en una serie de amenazas en locales comerciales y en un tiroteo ocurrido a principios de septiembre contra una vivienda del barrio Rotary XXIII, en Caleta.

Tiroteo contra una casa familiar

El tiroteo al que aluden las fuentes ocurrió el 8 de septiembre, alrededor de las 5 de la mañana, en una vivienda de la calle Francia.

Según informaron los damnificados, la casa recibió al menos 30 disparos de un arma de calibre 9 milímetros. La Policía secuestró 18 vainas servidas en el lugar.

En la casa había seis adultos y dos menores, entre ellos un bebé de un año, y nadie resultó herido.

Las huellas de los disparos contra la casa familiar del barrio Rotary XXIII, en Caleta Olivia. La Opinión Austral

Dos de los balazos ingresaron a la vivienda: uno atravesó la ventana del comedor e impactó contra una pared, a escasos metros de donde está la mesa familiar.

Los tiros habrían sido efectuados desde una camioneta, y la División Criminalística marcó con tiza las vainas recuperadas sobre la calle Francia.

La familia dijo no tener conflictos con nadie, expresó profundo temor y se negó a dar mayores detalles o a ser identificada.

Sospechas en Pico Truncado

Ante algunas versiones que habían circulado poco después de la persecución, fuentes policiales de Pico Truncado confirmaron a La Opinión Austral que en esa localidad no se realizaron allanamientos durante la jornada, aunque dijeron estar al tanto de las tareas llevadas adelante en Caleta Olivia.

Consultados sobre la posibilidad de que se trate de una banda con actividad delictiva también en esa ciudad, no lo descartaron.

“Puede ser porque tuvimos hechos específicos donde manejábamos información de que los responsables era gente que venía de otros lados, como Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia o Trelew”, explicaron.

Por ahora, se trata de una sospecha que los investigadores intentan terminar de determinar.