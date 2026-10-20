La Justicia confirmó la responsabilidad profesional del letrado por su inactividad y la falta de información que dejó a su cliente sin una respuesta sobre su reclamo.

Un abogado deberá indemnizar a un cliente por dejar caer un juicio y hacerle perder la posibilidad de reclamar.

Un abogado deberá indemnizar a un antiguo cliente luego de que su falta de actividad provocara el cierre de un juicio y, posteriormente, la pérdida definitiva de la posibilidad de reclamar una compensación por una incapacidad. La Justicia consideró que hubo negligencia profesional y reconoció tanto la oportunidad perdida de obtener un resultado favorable como las consecuencias personales que sufrió el hombre al quedarse sin una respuesta judicial.

La sentencia fue dictada en primera instancia por el juez Marcos Recupero y luego revisada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones 2, integrada por Juan Manuel Menestrina y Nancy Noemí Vielma. Los camaristas modificaron algunos aspectos relacionados con la indemnización por daño moral y el cálculo de los intereses, pero mantuvieron la responsabilidad del abogado por su actuación.

El hombre había contratado al profesional para llevar adelante un reclamo de indemnización vinculado con una incapacidad. Sin embargo, el expediente quedó sin movimiento durante más de seis meses, una situación que derivó en la declaración de caducidad de la instancia.

En este caso, la inactividad atribuida al abogado impidió que el reclamo avanzara y obligó a su cliente a intentar una nueva vía para buscar una respuesta. El profesional volvió a iniciar la acción, pero para ese momento el plazo legal para presentar el reclamo ya había vencido. Por ese motivo, el segundo proceso terminó con una declaración de prescripción, lo que cerró definitivamente la posibilidad de que un juez analizara el planteo original.

Al evaluar lo ocurrido, Recupero sostuvo que no se había acreditado ninguna circunstancia que justificara la falta de actividad en el primer expediente. Tampoco encontró una explicación suficiente para que el abogado iniciara una nueva demanda cuando la acción ya estaba prescripta.

Era asesor de Familia en la Justicia de Chubut y maltrataba a las mujeres en el trabajo: lo destituyeron (foto ilustrativa).

La conducta profesional fue cuestionada, además, por la falta de información brindada al cliente. Según el criterio del juez, el abogado tenía el deber de advertirle sobre el riesgo de que el nuevo proceso fuera rechazado debido al vencimiento del plazo legal. “El actor había depositado su confianza en el profesional, quien la defraudó mediante un obrar negligente y omisivo”, señaló la sentencia.

Para el magistrado, esa actuación privó al hombre de la posibilidad de obtener una decisión judicial sobre el derecho que había intentado hacer valer. El problema no se limitó, por lo tanto, a la demora en un trámite, sino que terminó con la pérdida definitiva de la oportunidad de discutir el reclamo ante la Justicia.

Qué indemnización corresponde por la oportunidad perdida

Uno de los puntos centrales del fallo fue determinar qué debía repararse. Los jueces aclararon que responsabilizar al abogado no significaba asegurar que el cliente habría ganado el juicio original ni que necesariamente hubiera obtenido la indemnización que pretendía.

El perjuicio consistió en que la negligencia profesional impidió que el reclamo fuera examinado y que el hombre pudiera conocer la decisión de un juez sobre su planteo. “Lo indemnizable no es el resultado final que se produjo, sino, por el contrario, las chances de ganar el juicio que ya se había iniciado y que culminó por caducidad de la instancia a raíz de la negligencia profesional”, sostuvo Recupero.

La obligación del abogado era llevar adelante el trabajo encomendado con la diligencia correspondiente, respetar los plazos procesales y mantener informado a su cliente sobre el estado de la causa.

En este caso, la falta de actividad y la posterior prescripción del reclamo dejaron al hombre sin la posibilidad de que su pretensión fuera evaluada. La sentencia consideró que esa pérdida tenía un valor indemnizable, aun cuando no fuera posible afirmar cuál habría sido el resultado del juicio si hubiera continuado.

Cuatro años sin una respuesta sobre su reclamo

La falta de información también tuvo relevancia al momento de analizar el daño moral. Durante la pericia psicológica realizada en el marco del proceso, el hombre relató que había dejado el trámite en manos de su abogado y que durante un largo período no recibió novedades sobre su situación.

“Pasaron dos años y no había ninguna novedad”, recordó. Luego, al describir cómo se enteró de que el reclamo ya no podía prosperar, expresó: “Pasaron cuatro años y había sido rechazado todo”.

Su relato fue considerado para evaluar el impacto que tuvo la actuación profesional. El cliente había confiado en que el abogado se encargaría de gestionar el expediente, pero terminó enfrentándose a la pérdida de la posibilidad de reclamar sin haber contado, según lo analizado en el fallo, con información oportuna sobre los obstáculos que afectaban su caso.

“Logró convencerlo durante meses de que todo avanzaba, inventando oficios, audiencias y documentos falsos”.

La Cámara también hizo hincapié en este aspecto al revisar la sentencia de primera instancia. Menestrina destacó como cuestión central la “pérdida de la posibilidad de obtener una respuesta del poder judicial, respecto a su derecho de fondo -cualquiera sea su resultado- imputable a la negligencia de un profesional del derecho”.

De esta manera, los camaristas señalaron que el perjuicio no debía medirse únicamente por la eventual indemnización económica que el hombre esperaba conseguir. También debía contemplarse que la actuación del abogado le impidió obtener una decisión judicial sobre el fondo de su reclamo.

El tribunal consideró acreditadas las consecuencias personales descriptas en el expediente, entre ellas la “angustia, molestia, incertidumbre y agotamiento” generados por la situación.

La Cámara confirmó la responsabilidad del abogado

Al revisar el fallo, la Cámara de Apelaciones 2 mantuvo la conclusión de que existió responsabilidad profesional por la inactividad que provocó la caducidad del primer proceso y por las consecuencias posteriores que terminaron con la prescripción del reclamo. Los jueces modificaron aspectos vinculados con la reparación por daño moral y los intereses, aunque conservaron el criterio central de la sentencia: el abogado debía responder por haber privado a su cliente de una oportunidad concreta de obtener una decisión favorable.

La resolución también establece una diferencia importante: no se responsabilizó al letrado por el resultado que habría tenido el juicio original, sino por su actuación negligente y por haber impedido que ese resultado pudiera ser determinado judicialmente.

Así, la indemnización busca reparar las consecuencias de una oportunidad perdida y del daño provocado por la falta de información, después de que el cliente confiara durante años en que su reclamo seguía en trámite.