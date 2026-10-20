Alerta por la suba de caudales en los ríos de Neuquén: empiezan a cerrar algunas costas

En Centenario, la Municipalidad clausuró el ingreso al balneario y en la capital neuquina, Parque Agreste e Hiroki también. ¿Cómo son los casos?

El río Neuquén no da tregua y la costa sigue siendo zona prohibida, debido a una alerta por la suba de los caudales. Con un caudal que hoy oscila entre 530 y 560 metros cúbicos por segundo, apenas 40 por debajo del máximo permitido, la Municipalidad de Centenario y Defensa Civil resolvieron prolongar el cierre preventivo total del balneario municipal.

Es la zona conocida como Paseo Costero , sobre un brazo del río, a la vera de la ruta Jaime de Nevares, camino al puente Centenario-Cinco Saltos.

Con la alerta por la suba de los caudales, no parece ser una decisión solo en esa cuenca hídrica. En Neuquén capital, el Parque Agreste y la península Hiroki permanecen cerrados desde el jueves pasado por la crecida del Limay, pese a que no llegó a los límites del río Neuquén. De todas maneras, la Confluencia, rodeada por dos ríos en alza, está en estado de alerta.

La última inundación del balneario municipal de Centenario fue en julio de 2023. Foto archivo. Adrano Calalesina

Los números encienden todas las alarmas. Según el nuevo parte que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió este martes al mediodía, el dique compensador El Chañar erogará hoy entre 530 y 560 m³/s, y mañana entre 540 y 560. El techo es de 600 m³/s, el valor que las provincias fijaron como referencia para la línea de ribera y para evitar inundaciones en las zonas costeras bajas.

Alerta por la suba de caudales: la situación de Centenario

Pero esas cifras pueden cambiar en cualquier momento. Desde el municipio advirtieron que los caudales programados están sujetos a las lluvias que caigan hacia el norte, y que esas precipitaciones no se pueden medir: caen en canales pluvioaluvionales que desagotan directamente en los ríos.

El pronóstico tampoco ayuda, porque la AIC anticipó una alta probabilidad de que las lluvias continúen hasta el fin de semana.

El secretario técnico de la AIC, Horacio Collado, explicó que el objetivo es sostener las erogaciones por debajo del techo de 600 m³/s.

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Pero admitió una debilidad estructural: a diferencia del Limay, el río Neuquén depende de un único embalse para regular su caudal. Eso deja menos margen de maniobra si las lluvias se intensifican.

No es, por ahora, una situación alarmante. Pero sí preocupante. Y en Centenario, donde muchos vecinos usan la costa como lugar de encuentro, el municipio prefirió no correr riesgos.

Prohibido ingresar

Las restricciones son obligatorias. El municipio de Centenario dispuso que queda estrictamente prohibido el acceso y la permanencia de personas dentro del predio del Paseo Costero. Además, pidió a la población evitar circular por sectores costeros bajos o zonas lindantes al río que puedan verse afectadas por el agua, y solicitó máxima colaboración y respeto por la señalización.

Ante cualquier situación de riesgo o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil de Centenario a la línea directa 103 o al teléfono de guardia 299 472 7435.

Las áreas que el río reclama: las zonas agrestes

En la capital neuquina, el Limay ya ocupa lo que le pertenece, de manera natural desde hace años. Francisco Baggio, secretario de Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, explicó en comunicación con LM Neuquén que el cierre del Parque Agreste y de la península Hiroki se repite cada vez que los caudales suben.

Esas costas no tienen defensas, y es a propósito. Según detalló, allí se prioriza lo natural: son parte del cauce del río y funcionan como planicie de inundación. Son sectores poco intervenidos, pensados para que el agua avance sin obstáculos cuando el río crece.

Aún no hay fecha para la reapertura y depende de que los caudales bajen, algo que por ahora el pronóstico no garantiza. Hasta entonces, la recomendación es clara: no acercarse a la costa, no transitar por senderos bajos ni sectores inundables y respetar los cierres.