Carlos Cruz, director de Protección Civil, advirtió que se esperan tormentas eléctricas hasta diciembre. En dos meses, algunas zonas ya superaron los 200 milímetros de lluvia.

Neuquén bajo alerta por tormentas: advierten por rutas complicadas y lluvias que superaron el promedio anual.

Las lluvias no dan tregua en Neuquén y el panorama meteorológico mantiene en alerta a los equipos de emergencia. El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz , advirtió que se esperan jornadas complejas por la presencia de tormentas eléctricas, granizo, fuertes ráfagas de viento y precipitaciones intensas en distintos puntos del territorio.

En diálogo con Cadena Uno, el funcionario señaló que las condiciones podrían extenderse hasta los primeros días de diciembre y pidió extremar las precauciones, especialmente al circular por las rutas provinciales y nacionales.

Uno de los datos que más preocupa es la cantidad de agua acumulada: en sectores de meseta de Neuquén ya cayeron más de 200 milímetros en dos meses, cuando el promedio anual ronda los 150 milímetros .

Lluvias récord en dos meses: el dato que preocupa a las autoridades

Cruz explicó que las precipitaciones acumuladas superaron ampliamente los valores habituales en áreas de meseta, sectores de Vaca Muerta, Zapala y el centro-este de la provincia.

“Por lo general, anualmente se esperan 150 milímetros de agua y ahora ampliamente estamos arriba de los 200 milímetros”, detalló.

El funcionario también advirtió que el exceso de humedad y las lluvias podrían generar complicaciones más adelante, cuando las temperaturas aumenten y comience el deshielo. Por ese motivo, indicó que se están evaluando medidas preventivas vinculadas con los caudales y las erogaciones, especialmente en el río Neuquén.

Como referencia de las precipitaciones recientes, Cruz informó que hasta las 15 de este lunes se habían registrado siete milímetros de lluvia en Centenario, mientras que en el sector del aeropuerto de Neuquén capital se habían acumulado ocho milímetros hasta aproximadamente las 15.30.

Hasta cuándo seguirán las tormentas en Neuquén

Según el director de Protección Civil, los pronósticos anticipan períodos de tormentas desde este martes y durante el resto de la semana, con posibles fenómenos localizados de rápida formación.

El riesgo está en que las tormentas pueden desarrollarse en pocos minutos y afectar sectores que no necesariamente aparecen incluidos en las alertas meteorológicas. Entre los fenómenos previstos mencionó lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 80 o 90 kilómetros por hora.

Cruz señaló que las condiciones de humedad podrían mantenerse hasta diciembre y que incluso existe la posibilidad de que continúen durante los primeros meses del próximo año.

“Son situaciones complejas, son sorpresivas y hay que tener mucho respeto”, remarcó. También pidió prestar atención a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Cuáles son las rutas más complicadas para circular

El funcionario indicó que, aunque varias rutas se encontraban transitables al momento de la entrevista, era necesario circular con extrema precaución por las lluvias y las condiciones cambiantes.

Entre los sectores que requieren especial atención mencionó:

Ruta Provincial 8 y sectores de Vaca Muerta: por la activación de cañadones y la acumulación de barro.

Ruta Nacional 40: especialmente en el corredor hacia Chos Malal, donde se registraron sectores afectados por la erosión de la calzada.

Ruta Provincial 23: en distintos tramos cordilleranos, incluido el sector entre el cruce con el Paso Pino Hachado y Litrán.

Ruta Provincial 13: entre Primeros Pinos y Villa Pehuenia.

Ruta Provincial 46: en el tramo que conecta Zapala con Aluminé.

Ruta Nacional 237: en la zona de El Chocón, donde pidió prestar atención a los cañadones naturales.

Rutas provinciales 4 y 21: en el corredor entre Huichulafquen y Loncopué, por posibles desmoronamientos y crecidas.

Cruz también mencionó situaciones registradas en sectores cercanos a Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo, Rincón de los Sauces y Chos Malal, donde las precipitaciones pueden activar cauces naturales que permanecieron secos durante décadas.

Además, recordó que la Ruta de los Siete Lagos, en jurisdicción de Villa La Angostura, estuvo intransitable durante las primeras horas de este lunes mientras se realizaban tareas preventivas ante la presencia de dos árboles con riesgo de caída y una roca de gran tamaño.

Más de 50 asistencias por las condiciones meteorológicas

Las consecuencias de las lluvias ya demandaron un despliegue sostenido de los equipos de emergencia. Según Cruz, las áreas operativas locales y la Secretaría de Emergencias realizaron más de 50 asistencias directas vinculadas con los fenómenos meteorológicos.

Los operativos incluyeron el traslado de personal, logística y el uso de vehículos 4x4 para llegar a distintos puntos de la provincia. El número aumenta cuando se suman intervenciones durante fines de semana largos y situaciones específicas en las rutas.

El director recordó que en las últimas semanas se registraron despistes por la caída sorpresiva de granizo en cercanías de Neuquén capital.

Las recomendaciones para evitar accidentes

Ante el escenario previsto, Cruz pidió evitar exposiciones innecesarias y respetar las alertas oficiales. Para quienes deban viajar, recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia de frenado adecuada y extremar los cuidados cuando haya poca visibilidad.

También aconsejó no realizar sobrepasos en sectores de curvas o contracurvas y, si las condiciones empeoran durante el recorrido, ingresar a una localidad y buscar un lugar seguro para resguardarse.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los cauces de agua en distintos puntos de Neuquén. El objetivo es anticiparse a posibles emergencias frente a un período de lluvias que, según los pronósticos citados por Protección Civil, podría prolongarse durante varias semanas.