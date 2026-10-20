Así cayó al vacío y murió un militar durante una exhibición previa a un partido: quién era Ian Patterson

La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó la identidad del sargento de 35 años que se precipitó desde unos 45 metros en un estadio de Texas.

El militar cayó a gran velocidad e impactó directamente contra el campo de juego frente a miles de espectadores.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos identificó oficialmente al militar que cayó al vacío desde unos 45 metros de altura en el estadio Alamodome, en Texas , y murió durante un espectáculo de descenso en rápel previo a un partido de fútbol americano.

Se trata del sargento técnico Ian Patterson, de 35 años , quien se desempeñaba como instructor del Equipo Táctico de Control Aéreo y estaba asignado al 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, Destacamento 2, en la Base Conjunta de San Antonio.

Su trágica muerte se registró durante la ceremonia previa al encuentro entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y la Academia Naval de los Estados Unidos (Navy), una jornada organizada como un homenaje a las Fuerzas Armadas y a los veteranos militares.

En el marco de esa presentación antes del inicio del juego, Patterson descendió a una velocidad excesiva e impactó directamente contra la superficie del campo frente a miles de espectadores.

Pese a ser atendido de urgencia sobre el terreno y trasladado de inmediato a un centro médico local, se constató su muerte pocas horas después.

Quién era Ian Patterson, militar condecorado

Originario de Fort Stewart, en el estado de Georgia, Patterson contaba con una trayectoria de 15 años de servicio ininterrumpido en la Fuerza Aérea, tiempo durante el cual cumplió destinos operativos en Corea del Sur, Colorado y Alemania.

A lo largo de su carrera militar, el instructor acumuló múltiples distinciones por su desempeño, entre las que destacan la Medalla de Encomio del Aire y el Espacio con tres hojas de roble, la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Mérito del Aire y el Espacio y la Medalla al Mérito del Ejército.

Ian Patterson contaba con una trayectoria de 15 años de servicio ininterrumpido en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

En el año 2022, el militar fue distinguido como el Instructor Alistado de Guerra Especial de la Fuerza Aérea del Año a nivel del Cuartel General.

El aviador residía con su familia y era el único sostén económico del hogar integrado por su esposa, Niki, y sus dos hijos pequeños.

Ante el trágico desenlace, allegados a la familia impulsaron una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe para costear el traslado de la viuda y de sus hijos hacia la residencia de sus familiares, así como para afrontar eventuales gastos de asesoría legal.

Así cayó el militar en el Alamodome de Texas

Registros en video captados por asistentes al estadio y difundidos en redes sociales mostraron el momento en que el efectivo cayó rápidamente por la cuerda de rápel sin desacelerar su trayectoria antes de golpear contra el suelo.

En la práctica militar habitual de esa actividad, los efectivos reducen la velocidad de descenso ejerciendo presión con la mano dominante que sostiene el extremo libre de la cuerda contra la cadera o la parte baja de la espalda. Según esas imágenes, el sargento nunca pudo detener su marcha.

Tragic moment captured from another angle. U.S. Air Force Tech. Sgt. Ian Patterson fell during a rope-descent demonstration before a college football game in San Antonio on October 17. He later died at the hospital. Officials are investigating how the accident happened.… — Morkie (@_morkie) October 20, 2026

Según reportó el medio local KSAT, las autoridades militares indagan si el sargento y los otros tres efectivos que participaron en la exhibición realizaron ensayos previos de descenso desde la estructura del estadio antes de la jornada.

Qué dijo la Fuerza Aérea sobre el accidente

El comandante de la 57.ª Ala, el general de brigada de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott C. Mills, expresó las condolencias oficiales tras la identificación de la víctima.

“Esta tragedia se siente profundamente en toda la 57.ª Ala. El sargento técnico Patterson y su servicio fueron de suma importancia para nuestra ala, así como para su familia, amigos y compañeros que tuvieron el privilegio de conocerlo y servir a su lado”, manifestó en un comunicado oficial.

Muere el sargento técnico Ian Patterson, de la Fuerza Aérea de EE.UU., tras caer desde las vigas del Alamodome en San Antonio durante una demostración de rápel antes del UTSA-Navy. Tenía 15 años de servicio. #IanPatterson #Texas pic.twitter.com/yDNjj8C6mB — Efecto Noticias (@noticiasefecto) October 19, 2026

El alto mando añadió: “Nuestra relación con los socios de la comunidad local es sumamente importante para nuestros aviadores, especialmente en momentos difíciles como estos. Agradecemos a la comunidad de San Antonio y a nuestros socios de la Base Conjunta de San Antonio por la atención, la compasión y el apoyo que nos han brindado”.

Analistas señalaron que la estructura del techo del Alamodome alcanza los 55 metros de altura, lo que representa más del doble del promedio habitual de las torres de entrenamiento militar, cuyas cotas se ubican entre los 10 y los 27 metros.