Neuquén La Mañana aniversario En 33 fotos, así se vivió el 104 aniversario de Centenario

La ciudad celebró un nuevo aniversario con una jornada marcada por los encuentros, las tradiciones y el color de una fiesta popular que reunió a los vecinos. Agregar LM Neuquén a







En 33 fotos, así se vivió el 104 aniversario de Centenario. Omar Novoa

El aniversario de Centenario se vivió en un clima de celebración, con una propuesta que reunió a vecinos, familias y visitantes en torno a la identidad de una ciudad que creció al ritmo de sus tradiciones y del esfuerzo de su comunidad. La jornada tuvo ese encanto particular de las fiestas populares, donde los encuentros, las charlas y las sonrisas se mezclan con el orgullo de pertenecer a un mismo lugar.

Uno de los aspectos más pintorescos del evento fue el movimiento que se generó alrededor de los distintos espacios, con personas que se acercaron para compartir el festejo, recorrer el lugar y disfrutar de una jornada diferente. Entre los colores, los aromas y la presencia de distintas generaciones, la celebración ofreció una postal de Centenario en la que convivieron la historia, las costumbres y la vida cotidiana de sus habitantes.

Además de los actos protocolares, el aniversario también fue una oportunidad para reencontrarse, compartir recuerdos y celebrar el camino recorrido por la ciudad. En cada rincón se reflejó el espíritu de una comunidad que mantiene vivas sus raíces mientras sigue construyendo su futuro, con una identidad propia que se renueva en cada festejo y que encuentra en estas fechas un motivo para reunirse y mirar hacia adelante.