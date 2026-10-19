Fatal avalancha de nieve en un cerro de Chile: hay tres muertos y varios heridos

Ocurrió a pocos kilómetros de distancia de Argentina, y se declaró la emergencia climática. Las impactantes imágenes.

Tres muertos y cuatro heridos se registraron tras una avalancha en un centro de esquí en Chile, en cercanías al límite con Mendoza. Son siete las personas afectadas, entre ellas una argentina, y se activó un operativo de emergencia para rescatar a las víctimas y auxiliar a los lesionados.

El desprendimiento de nieve del cerro Tres Hermanos ocurrió en las inmediaciones de la Laguna del Inca, alrededor de las 14.45 horas este sábado, en una zona de alta montaña de la región de Valparaíso. El lugar se ubica junto al centro de esquí Portillo, situado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Según se pudo observar a través de los videos que se viralizaron en redes sociales, siete excursionistas cayeron a la laguna. La zona donde ocurrió la tragedia se encuentra cerca del centro de esquí y hotelería turística de Portillo.

Según las primeras declaraciones del delegado presidencial regional, Manuel Millones, los afectados eran turistas que se encontraban de paso y no huéspedes del establecimiento. Medios locales revelaron que la mujer argentina sería la esposa del guía que acompañaba a los excursionistas y se encuentra fuera de peligro.

La alerta oportuna realizada por un trabajador del complejo hotelero de la zona, permitió que personal de la Subcomisaría Los Libertadores de Carabineros y trabajadores del hotel acudieran de inmediato al lugar.

Un operativo de rescate de emergencia

Durante las labores, tres efectivos policiales se arrojaron al agua con su equipamiento correspondiente para auxiliar a los sobrevivientes. Lograron extraer del agua los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, además de prestar auxilio a dos personas que debieron ser hospitalizadas.

Otros dos integrantes del grupo resultaron ilesos y prefirieron permanecer en el sector alto acompañando las labores de búsqueda.

Las tareas de rescate se suspendieron cuando el equipo que socorrió en primer instancia al grupo de montañistas sepultado por el alud, comenzó a tener síntomas de hipotermia. Luego continuaron el domingo por la mañana, aunque volvieron a ser suspendidas por la complejidad meteorológica y técnica.

Aunque en un primer momento se hablaron de cuatro víctimas fatales, las autoridades chiles confirmaron que son tres los fallecidos. Por lo pronto, el Andino Club Pamir identificó a dos de los fallecidos: Magdalena Acuña Jiménez, de 56 años, y Rodrigo Peña Troncoso, de 36.

El club de andinismo también señaló que otra afiliada, Susana Madrid Nawrath, “se encuentra fuera de peligro“. En efecto, medios trasandinos informaron que la mujer ya había sido dada de alta.

En principio, el Andino Club Tamir explicó a través de sus redes sociales que "los tres se encontraban participando en una expedición particular".

Un robot para el rescate de la tercera víctima fatal de la avalancha

El delegado Millones explicó que la recuperación del tercer cuerpo requiere equipamiento especial, tanto por la profundidad de la laguna como por las condiciones de seguridad en la zona. Carabineros no cuenta con los recursos necesarios para realizar esa tarea y existe, además, riesgo de que se produzca una nueva avalancha.

Frente a esta situación, la Armada chilena puso a disposición de las autoridades un robot submarino y un equipo de buzos para extraer el cuerpo de la víctima, que habría sido identificado como un masculino de nacionalidad chilena.

Respecto a los heridos, fueron trasladados a un centro hospitalario de Los Andes, según informó la autoridad regional. Además, se habilitó el Estadio Municipal para permitir el aterrizaje de un helicóptero del Hotel Portillo y facilitar el operativo.

El delegado presidencial apuntó a una posible imprudencia del guía que condujo al grupo hasta el lugar del accidente. Millones recordó que el hotel Portillo había cerrado su temporada y que existían advertencias por el riesgo de avalanchas en el sector.

La investigación quedó a cargo de la fiscal suplente de la Fiscalía Local de Los Andes, Pamela Ruiz Liberón, quien encomendó las pericias a la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes y al Laboratorio de Criminalística de Valparaíso.

Chile declaró la emergencia climática

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó a última hora del sábado una emergencia climática preventiva entre las regiones de Coquimbo y Biobío, luego de las inclemencias climáticas que produjeron una avalancha y tres personas fallecieron.

La medida estará vigente entre el 18 y el 23 de octubre y tiene como objetivo anticiparse a las consecuencias de las condiciones meteorológicas previstas y facilitar la asistencia a las personas que puedan resultar afectadas.

"Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana", afirmó el presidente chileno.