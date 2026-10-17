El proyecto forma parte de las 147 obras previstas en el presupuesto 2027 para la región del Alto Neuquén. El edificio tendrá 2.075 metros cuadrados.

Neuquén construirá un nuevo hospital en Las Ovejas: cuándo comenzará la obra y cómo será

El Gobierno de Neuquén anunció la construcción de un nuevo hospital en Las Ovejas, una obra que comenzará a avanzar con la etapa de proyecto y planificación durante este año y cuyo financiamiento está previsto para 2027. La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa como parte del plan de infraestructura incluido en el proyecto de presupuesto provincial para la región del Alto Neuquén.

El anuncio se realizó durante la presentación territorial del Presupuesto 2027 en Chos Malal , donde el mandatario provincial se reunió con intendentes y presidentes de comisiones de fomento para exponer las obras previstas para el norte neuquino.

La construcción del establecimiento integra un paquete de 147 intervenciones proyectadas para la región. El presupuesto será remitido este mes por el Ejecutivo provincial a la Legislatura para su tratamiento.

Dónde estará ubicado el nuevo hospital de Las Ovejas

El futuro hospital se emplazará en un nuevo terreno dentro del trazado urbano de Las Ovejas, cerca de la Ruta Provincial 43. La ubicación fue prevista para agilizar y brindar mayor seguridad a los traslados de pacientes hacia Chos Malal, uno de los principales centros de referencia sanitaria de la zona.

Además, el establecimiento permitirá facilitar las derivaciones desde los centros de salud de Manzano Amargo y Varvarco, así como desde el nuevo edificio sanitario que se proyecta construir en Pichi Neuquén.

La incorporación de infraestructura apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud en el norte de la provincia y mejorar el acceso a la atención médica para los habitantes de estas localidades.

Cómo será el edificio de 2.075 metros cuadrados

El proyecto contempla un complejo sanitario de 2.075 metros cuadrados, con una disposición arquitectónica organizada alrededor de un patio central o claustro interno. Este diseño permitirá favorecer el ingreso de luz natural y ordenar la circulación dentro del establecimiento.

El edificio principal contará con áreas de servicios, mientras que el diseño también prevé estacionamientos vehiculares distribuidos en distintos sectores y accesos directos desde la calle pública existente.

La planificación de los espacios buscará adecuar la infraestructura a las necesidades de atención de la localidad y su área de influencia, en un sector del norte neuquino donde las distancias entre centros urbanos representan un factor importante para la organización de los servicios sanitarios.

Más obras de salud para el norte neuquino

La construcción del hospital de Las Ovejas se incorpora a un plan de inversiones destinado a ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria en distintas localidades del norte provincial.

Entre las intervenciones previstas figuran ampliaciones en los hospitales de Chos Malal, El Cholar y Tricao Malal. El programa también incluye la construcción de nuevos centros de salud en Andacollo, Guañacos, Huinganco y Varvarco.

Estas obras forman parte de la planificación provincial para fortalecer la red pública de salud, mejorar la accesibilidad y optimizar los circuitos de derivación entre establecimientos.

Con el inicio de la etapa de proyecto durante este año y el financiamiento previsto para 2027, el nuevo hospital de Las Ovejas se suma a las iniciativas de infraestructura anunciadas para el Alto Neuquén, con el objetivo de ampliar la cobertura sanitaria y acercar los servicios de atención a los habitantes de la región.