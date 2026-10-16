Le formularon cargos al sospechoso de disparar en la cabeza contra un hombre en Centenario

La detención se produjo este jueves y al mediodía del viernes se lo acuso de tentativa de homicidio agravado.Se trata de un hombre de nacionalidad chilena.

La víctima se encuentra internada en estado grave en el Castro Rendón.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos contra un hombre, identificado como H.E.A.C., por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, por el hecho ocurrido en Centenario este último lunes. Según la teoría del caso, el imputado disparó al menos tres veces contra una camioneta en movimiento y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la víctima, que permanece internada en terapia intensiva, en estado grave y con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 8, en la calle Santa Teresa, cerca de la intersección con Cuba, en Centenario. De acuerdo con la investigación, el imputado había mantenido una discusión con el otro hombre. Cuando este se retiraba del lugar en una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un amigo, H.E.A.C. lo siguió a pie y efectuó al menos tres disparos contra el vehículo.

Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza de la víctima, quien perdió el conocimiento y el control de la camioneta, por lo que el vehículo terminó chocando contra el paredón de una vivienda.

Tentativa de homicidio

La fiscal Inaudi sostuvo que la muerte no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad del imputado, en particular por la rápida intervención médica que recibió la víctima. Por eso, calificó provisoriamente el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor.

Entre las evidencias reunidas, la fiscal mencionó registros de cámaras de seguridad que muestran la secuencia previa y los disparos contra la camioneta. También señaló que, durante los allanamientos efectuados en una casa del barrio 8 de agosto, se secuestraron prendas de vestir que coinciden con las que llevaba el agresor en las filmaciones. El arma utilizada, por el momento, no fue encontrada.

Según había informado el comisario Fabián Ramírez a LM Neuquén, H.E.A.C. tiene 36 años y es de nacionalidad chilena.

Plazos y prisión domiciliaria

La fiscal del caso solicitó cuatro meses para completar la investigación. Entre las diligencias pendientes, mencionó el análisis de más registros de cámaras de seguridad, la apertura de un teléfono secuestrado y la necesidad de conocer la evolución del estado de salud de la víctima.

El juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación por ese plazo. Además, en coincidencia con lo que pidió Inaudi, dispuso que el imputado permanezca durante dos meses bajo detención domiciliaria, con monitoreo electrónico y una consigna policial permanente hasta que la tobillera esté instalada y en funcionamiento.

Estado de salud del hombre que recibió un disparo en la cabeza

Según lo difundido por el Ministerio Público Fiscal, el herido fue trasladado al hospital de Centenario y luego derivado en código rojo al de Neuquén capital. Según el informe médico, sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave, con múltiples lesiones hemorrágicas intracraneales.

El último parte publicado por Centenario Digital este jueves indicaba que no pudo ser intervenido producto de una inflamación cerebral y que sufrió convulsiones.