Detuvieron al principal sospechoso de disparar en la cabeza al hombre que manejaba en Centenario

El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio 8 de Agosto. La víctima continúa internada en el Castro Rendón en grave estado.

Detuvieron al presunto autor de los disparos que hirieron a un hombre en la cabeza en Centenario el pasado lunes 12. Fue tras un allanamiento realizado por personal policial de la División Homicidios en una vivienda del barrio 8 de Agosto, sobre la calle Nahuel Huapi.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Fabián Ramírez , jefe del departamento de Seguridad Personal de la Policía de Neuquén, dio detalles del operativo.

Según contó el oficial, el departamento a su cargo tomó intervención luego de que la Comisaría 52 solicitara la colaboración dada la gravedad del hecho. Explicó que las diligencias llevaron a los investigadores a averiguar un presunto domicilio del sospechoso.

Orden judicial de por medio, el allanamiento se concretó este jueves por la mañana y quedó demorado un hombre de 36 años y nacionalidad chilena, que se encontraba prófugo. Ramírez detalló que no se secuestraron elementos de interés para la causa, más allá de los documentos del detenido. Tras ser demorado, lo notificaron de su detención y fue puesto a disposición de la fiscalía.

Intervino la fiscal de turno Guadalupe Inaudi.

Según informó Ramírez y confirmó la fiscalía, la audiencia de formulación de cargos está pactada para el mediodía de este viernes.

Cómo fue el tiroteo en Centenario que dejó a un hombre en estado crítico

El ataque a tiros contra una camioneta Toyota Hiux sucedió el pasado lunes en la zona de calles Cuba y Santa Teresa de Jesús. El hombre que la conducía, de 31 años, recibió un disparo en la cabeza que le ingresó por el parietal derecho y la bala quedó alojada,

Otro hombre que como acompañante resultó ileso y el vehículo terminó luego impactando contra un paredón, en el interior hallaron cocaína y marihuana informaron las autoridades policiales.

El último parte de salud publicado por Centenario Digital, indica que hasta este jueves, la víctima continuaba en grave estado en el Hospital Castro Rendón y no pudo ser intervenido producto de una inflamación cerebral. Según se pudo conocer, sufrió convulsiones. Sus familiares pidieron una cadena de oración.

Foto: Centenario Digital.

Dos hechos muy cercanos en el tiempo

Poco después, la policía tuvo que intervenir en El Salvador y Aladino Fuentes, también en el Eluney. Allí encontraron a otro hombre herido de bala en una pierna, que fue trasladado para recibir atención médica. Los primeros datos oficiales mencionan que en principio habría sido trasladado al hospital de Centenario y luego al Castro Rendón.

La principal pregunta que deben responder los investigadores policiales es si ambos hechos están relacionados. La cercanía entre los dos lugares y la coincidencia de horario abren la posibilidad de que formen parte del mismo conflicto entre dos personas o familias, aunque se desconocen las razones. Por ahora ninguna fuente oficial lo confirmó, y tampoco se informó si hubo una pelea o un incidente previo que explique la violencia.

En la causa trabaja personal de Investigaciones de la Zona Periferia II. Se esperaba que la Policía Criminalística revisara las escenas en busca de vainas servidas y otros elementos que ayuden a reconstruir lo que pasó en el barrio Eluney. Hasta ahora no se había informado si había detenidos por estos hechos que generaron gran conmoción en la zona, acostumbrada a los tiroteos.