Conmoción en Centenario: le dispararon en la cabeza mientras iba en una camioneta y lucha por su vida

Un hombre de 31 años recibió un disparo en la cabeza en el barrio Eluney y está internado en estado crítico en el Castro Rendón.

Conmoción en Centenario: le dispararon en la cabeza mientras iba en moto y lucha por su vida

La mañana del feriado del 12 de octubre empezó con disparos en el barrio Eluney de Centenario , algo que es habitual en la zona. Dos hombres resultaron heridos de bala en dos episodios ocurridos en la misma zona y casi a la misma hora. Uno de ellos, de 31 años, permanece en estado crítico en el Hospital Castro Rendón de Neuquén con un proyectil alojado en la cabeza.

Los vecinos del sector dijeron que escucharon una balacera cerca de las 8 de la mañana de este feriado. Hasta el momento no se sabe cuántos disparos hubo ni si los dos hechos están conectados. Lo cierto es que hay una persona en estado crítico después de un disparo en la cabeza, específicamente en el parietal derecho, mientras circulaba en una Toyota Hilux , de acuerdo a lo que se pudo saber.

De acuerdo a lo que reconstruyó LM Neuquén , el primer episodio ocurrió en la esquina de Cuba y Santa Teresa de Jesús. Personal de la Comisaría 52 recibió el aviso de un herido de arma de fuego en la vía pública, que además había sufrido un accidente de tránsito.

Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Al parecer, el hombre circulaba en una camioneta cuando le dispararon. Tras recibir el impacto, perdió el control y chocó contra un paredón de acuerdo a las primeras versiones de cómo sucedió el hecho.

Tiroteo en Centenario: una bala en el parietal derecho

Una ambulancia del Hospital Natalio Burd llegó al lugar escoltada por un móvil policial. El equipo de salud lo estabilizó y luego lo derivó al Castro Rendón por la gravedad de la herida.

En el hospital neuquino confirmaron que el paciente estaba en estado crítico. Tras el tiroteo, el proyectil habría entrado por la zona parietal derecha del cráneo y quedó alojado en la cabeza, algo muy delicado.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que podrían tener que operarlo para extraer la bala, aunque no se sabe todavía si el proyectil afectó el tejido cerebral ni cuál es su pronóstico. Pero solo se sabía que era crítico.

Poco después, la policía tuvo que intervenir en El Salvador y Aladino Fuentes, también en el Eluney. Allí encontraron a otro hombre herido de bala en una pierna, que fue trasladado para recibir atención médica. Los primeros datos oficiales mencionan que en principio habría sido trasladado al hospital de Centenario y luego al Castro Rendón.

¿Hay relación entre los hechos?

Esa es la principal pregunta que deben responder los investigadores policiales. La cercanía entre los dos lugares y la coincidencia de horario abren la posibilidad de que formen parte del mismo conflicto entre dos personas o familias, aunque se desconocen las razones. Por ahora ninguna fuente oficial lo confirmó, y tampoco se informó si hubo una pelea o un incidente previo que explique la violencia.

En la causa trabaja personal de Investigaciones de la Zona Periferia II. Se esperaba que la Policía Criminalística revisara las escenas en busca de vainas servidas y otros elementos que ayuden a reconstruir lo que pasó en el barrio Eluney. Hasta ahora no se había informado si había detenidos por estos hechos que generaron gran conmoción en la zona, acostumbrada a los tiroteos.