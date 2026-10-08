Tres delincuentes desvalijaron una casa y huyeron a bordo del auto de la víctima

La insólita secuencia ocurrió este miércoles durante la tarde y quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Un nuevo hecho de inseguridad en la región generó preocupación luego de que tres delincuentes ingresaran a una vivienda, robaran electrodomésticos y escaparan a bordo del automóvil de la víctima . El episodio ocurrió durante la tarde de este miércoles, mientras el propietario se encontraba trabajando en el campo.

De acuerdo a la información difundida por el sitio Centenario Digital, el robo se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Hugo Chávez en la localidad de Centenario, donde los delincuentes aprovecharon la ausencia de su dueño para ingresar y llevarse distintos elementos de valor.

Sin embargo, el hecho no terminó allí: antes de escapar, cargaron los objetos sustraídos en el vehículo del propietario y huyeron.

Se trata de un Volkswagen Polo, dominio AH 490 RU, que es intensamente buscado en el marco de la investigación. Una parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propiedad. El damnificado descubrió lo ocurrido cuando regresó a su domicilio y advirtió que había sido víctima de un importante robo.

Ante esta situación, dio aviso a la Policía, que inició las primeras actuaciones para esclarecer el hecho.

CENTENARIO DIGITAL.

Denuncia e investigación

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una vez dentro de la casa, los ladrones recorrieron el lugar y sustrajeron distintos electrodomésticos.

Las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda captaron parte de los movimientos de los sospechosos. En las grabaciones se observa a los sujetos mientras ingresan y caminan por el patio.

Tras concretar el robo, los delincuentes utilizaron el automóvil de la víctima para transportar los electrodomésticos y escapar del lugar.

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Personal policial de la Comisaría 52 de Centenario acudió al domicilio luego de recibir la denuncia y comenzó con las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo el ingreso y hacia dónde escaparon los sospechosos.

Según la información preliminar, los sospechosos habrían escapado hacia otro sector de la segunda meseta de Centenario, aunque hasta el momento no se confirmó el recorrido que realizaron después de abandonar la vivienda.

Robo express de un

Un insólito robo en Plottier, el lunes pasado, volvió a encender la preocupación por la inseguridad. En plena madrugada, un delincuente se acercó a un vehículo estacionado frente a una vivienda, logró ingresar, lo puso en marcha y escapó. La secuencia duró menos de un minuto y quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:33 de este domingo 4 de octubre en la manzana J del barrio Caminos del Sol, un amplio sector residencial de la ciudad. El vehículo sustraído es un Citroën C3 Aircross negro.

La velocidad con la que actuaron es uno de los aspectos que más sorprendió a los vecinos. En las imágenes se observa cómo un hombre vestido de negro y encapuchado desciende de una camioneta que se encontraba unos metros detrás y camina directamente hacia el Citroën.

La camioneta permanece encendida mientras se concreta el robo. En cuestión de segundos, el sospechoso logra ingresar al auto, encenderlo y escapar. Inmediatamente detrás sale el segundo vehículo, una Ford Ranger con cúpula de color blanco.

El Citroën C3 Aircross estaba estacionado frente al domicilio de su propietario, en medio de otros vehículos: un Fiat Punto rojo, un Chevrolet Corsa rojo de tres puertas y un Volkswagen Vento negro.