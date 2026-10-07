Las imágenes muestran cómo uno de los delincuentes revisó varios vehículos hasta encontrar una camioneta abierta. Entró y escapó con una mochila.

Video: llegaron en moto, abrieron una camioneta y robaron lo que había adentro.

Un nuevo video de una cámara de seguridad muestra una modalidad de robo que genera preocupación entre los vecinos de Neuquén. Los delincuentes que actuan abriendo vehículos para robar las pertenencias que se encuentran adentro.

En esta última oportunidad, las imágenes difundidas registraron el accionar de dos personas que llegaron en una motocicleta, recorrieron un estacionamiento y revisaron distintos vehículos hasta encontrar uno del que pudieron llevarse pertenencias. El hecho ocurrió en el barrio Parque Industrial y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En la grabación se observa cómo dos personas llegan al lugar a bordo de una moto. El conductor permanece sobre el rodado mientras el acompañante desciende y comienza a recorrer el estacionamiento.

El hombre camina entre los vehículos estacionados y empieza a probar las puertas. Va de un rodado a otro y tantea distintos accesos en busca de alguno que pueda abrir. La secuencia se extiende durante varios segundos, hasta que finalmente logra acceder a una camioneta blanca.

Una vez que consigue abrirla, el sospechoso se dirige hacia la puerta del conductor y entra al habitáculo. Desde el exterior puede observarse cómo permanece unos instantes dentro del vehículo mientras revisa el interior.

Después, el hombre sale de la camioneta con una mochila que estaba dentro del rodado. Antes de retirarse intenta además abrir el baúl, pero no consigue hacerlo. Finalmente desiste y emprende el regreso hacia la motocicleta.

A pocos metros lo espera su cómplice, que permanece sobre la moto durante toda la maniobra. El hombre que había ingresado a la camioneta se sube como acompañante y ambos abandonan rápidamente el estacionamiento.

La secuencia, que comenzó con la llegada de los dos hombres y terminó con su huida, quedó registrada en su totalidad por la cámara de seguridad. Las imágenes permiten reconstruir con claridad el procedimiento y muestran que el objetivo fue revisar distintos vehículos hasta encontrar uno al que pudieran acceder.

El video comenzó a circular en las últimas horas y volvió a generar preocupación entre vecinos y propietarios de vehículos, especialmente porque presenta características similares a otros episodios denunciados recientemente en distintos sectores de la ciudad.

Una seguidilla de robos a vehículos

El episodio de Parque Industrial no aparece como un caso aislado. Durante las últimas semanas se multiplicaron las denuncias públicas y policiales relacionadas con vehículos estacionados que son abiertos durante la noche o en sectores donde sus propietarios los dejan por algunas horas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Rincón de Emilio y Rincón del Río. Durante la madrugada del martes, delincuentes ingresaron a distintos vehículos estacionados y, según denunciaron los vecinos, al menos seis rodados fueron abiertos en pocas horas.

Una de las damnificadas encontró su camioneta con la luneta rota y constató el faltante de distintos elementos, entre ellos la rueda de auxilio y pertenencias que estaban guardadas en el baúl. Otros vecinos también denunciaron que sus vehículos habían sido revisados y que les habían sustraído objetos del interior.

Dos procedimientos en apenas 48 horas

La preocupación por este tipo de delitos también tuvo recientemente dos episodios que terminaron con intervenciones policiales en el centro de Neuquén. El domingo 5 de octubre, alrededor de las 18:30, personal de Patrulleros Motoristas y Bicipolicías de la Comisaría Primera fue alertado por el Centro de la División Centro de Despacho y Emergencia 101 sobre un hombre que intentaba abrir una camioneta en inmediaciones de Jujuy y Roca.

Cuando los efectivos llegaron, observaron al sospechoso intentando abrir una Toyota Hilux. Al advertir la presencia policial, escapó a pie, pero fue perseguido y finalmente aprehendido. Durante el procedimiento, los policías observaron que intentó descartar un destornillador debajo de un vehículo estacionado. El elemento fue secuestrado y el hombre quedó a disposición de la Justicia en una causa por robo en grado de tentativa.

Al día siguiente, martes, otro procedimiento tuvo como escenario el centro de la ciudad. En este caso, el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre una camioneta Volkswagen Amarok negra cuyos ocupantes habrían intentado sustraer una Ford F-150.

El seguimiento se realizó mediante las cámaras de seguridad y permitió localizar la camioneta. Personal de la División Especial de Operaciones de Seguridad (DEMOSE) la interceptó sobre Avenida Argentina, donde fueron demorados tres hombres.

Durante las verificaciones realizadas posteriormente, se constató que dos de los demorados tenían requerimientos vigentes y que la camioneta también registraba un requerimiento. Por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, el vehículo fue secuestrado.

En cuanto a la Ford F-150, su propietario se presentó posteriormente en la dependencia policial y manifestó que no había advertido faltantes. Se le indicó realizar la exposición correspondiente.