Buscan voluntarios para proteger tortugas marinas en un país caribeño en 2027: ofrecen alojamiento y comida

La convocatoria está dirigida a quienes quieran participar en un programa de conservación. La experiencia durará tres meses y hasta febrero pueden anotarse.

Buscan voluntarios para proteger tortugas marinas en un país caribeño en 2027.

La organización Sea Turtle Conservancy abrió una convocatoria para incorporar entre seis y ocho voluntarios que colaboren en la protección de tortugas marinas durante 2027 . Los seleccionados trabajarán durante tres meses en una playa del Caribe, con alojamiento y alimentación incluidos, aunque deberán cubrir sus propios gastos de traslado. La inscripción estará abierta hasta el 10 de febrero de 2027.

El programa se desarrollará en Playa Soropta , ubicada en la provincia de Bocas del Toro, en el Caribe panameño. Allí, Sea Turtle Conservancy trabaja desde 2003 en la conservación de las áreas de anidación de distintas especies de tortugas marinas .

La actividad comenzará el 5 de abril de 2027 y se extenderá hasta el 5 de julio. Durante ese período, los participantes recibirán capacitación en técnicas de monitoreo y realizarán tareas de campo bajo la supervisión de especialistas de la organización.

Entre las principales actividades previstas se encuentran:

Realizar patrullajes nocturnos para localizar tortugas que llegan a la playa para depositar sus huevos.

Registrar datos biométricos de las hembras, incluidas sus medidas corporales.

Identificar y monitorear nidos para estudiar la actividad reproductiva.

Participar en censos diurnos y registrar rastros de anidación.

Colaborar en actividades de educación ambiental con las comunidades locales.

El trabajo estará enfocado principalmente en la protección de la tortuga laúd y la tortuga carey. En la región también habitan tortugas verdes y cabezonas.

Qué ofrecen y cuáles son los requisitos para participar

Uno de los principales beneficios de la convocatoria es que Sea Turtle Conservancy cubrirá el alojamiento y la alimentación de los voluntarios durante los tres meses del programa. Los participantes se hospedarán en las instalaciones de campo de la organización.

Sin embargo, la propuesta no contempla el pago de un salario. Cada seleccionado deberá organizar y afrontar los costos de sus traslados de ida y vuelta a Bocas del Toro, además de cumplir con la disponibilidad requerida para permanecer durante todo el período.

La organización señala que no es indispensable reunir todos los criterios de formación y experiencia para presentar una solicitud, aunque contar con determinadas habilidades puede aumentar las posibilidades de selección.

Entre los perfiles y antecedentes valorados se encuentran:

Formación en Biología o carreras relacionadas.

Dominio fluido del español y buenos conocimientos de inglés.

Experiencia en investigaciones de campo, preferentemente en ambientes tropicales.

Capacidad para trabajar y convivir con personas de diferentes países.

Experiencia en educación ambiental y conservación.

Disponibilidad para completar los tres meses de actividades.

También se requiere un muy buen estado físico. Las tareas incluyen caminatas prolongadas sobre la arena y jornadas en condiciones climáticas exigentes, tanto de día como de noche.

Los patrullajes pueden durar entre cuatro y seis horas, con recorridos de entre seis y 12 kilómetros. Por ese motivo, la convocatoria está orientada a personas que puedan sostener una rutina de trabajo de campo físicamente demandante.

Cómo inscribirse al voluntariado en Panamá para 2027

Las personas interesadas en participar tienen tiempo para presentar su solicitud hasta el 10 de febrero de 2027, de acuerdo con la convocatoria de Sea Turtle Conservancy.

Para postularse, deberán completar el formulario de solicitud disponible en la página oficial de la organización y preparar la documentación requerida:

Formulario de solicitud: disponible a través de los canales oficiales de Sea Turtle Conservancy.

Carta de presentación: deberá explicar los motivos para participar, los antecedentes relevantes y el nivel de inglés y español.

Currículum vitae: con información sobre la formación académica y la experiencia laboral vinculada con las tareas.

Tres referencias profesionales: con sus respectivos datos de contacto y direcciones de correo electrónico.

La documentación deberá enviarse por correo electrónico a [email protected], a nombre de Leila Almeida. Los candidatos preseleccionados serán contactados una vez finalizado el período de recepción de solicitudes.

La convocatoria ofrece la posibilidad de adquirir experiencia en investigación de campo y conservación de especies amenazadas en el Caribe panameño. No obstante, se trata de un voluntariado sin remuneración, que exige cubrir los gastos de traslado, contar con disponibilidad durante tres meses y afrontar jornadas de trabajo físicamente exigentes.