La mujer realizaba un viaje hacia el Balneario Municipal cuando fue abordada por un delincuente. La policía trabaja para identificar a los responsables del asalto.

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a generar preocupación entre los conductores de aplicaciones de transporte en Centenario . Una mujer que trabajaba como chofer de Uber fue víctima de un asalto durante la mañana de este sábado 28, mientras realizaba un viaje hacia un sector de la costa del río Neuquén.

Según informó el medio Centenario Digital, la mujer había recibido una solicitud de viaje para la zona del Balneario Municipal. Al llegar a ese sector, la conductora fue abordada por al menos un delincuente que la amenazó con un arma blanca y le sustrajo el teléfono celular.

Tras concretar el robo, el asaltante escapó del lugar y la mujer quedó en estado de shock. Minutos después, personal policial de la Comisaría Quinta llegó al lugar e intervino para asistirla y comenzar con las actuaciones correspondientes.

Sebastián Fariña Petersen

El hecho quedó bajo investigación y uno de los principales obstáculos para avanzar sería la escasa disponibilidad de cámaras de seguridad en ese sector de la ciudad. Durante la tarde de este sábado, los investigadores continuaban con las tareas para reunir datos y elementos que permitieran reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable.

Grave incendio de un Uber en Neuquén

Semanas atrás, el 10 de noviembre, otro episodio que tuvo como protagonista a un conductor de Uber generó repercusión en la capital neuquina. En esa oportunidad, un hombre sufrió el incendio de su automóvil mientras trabajaba con la aplicación de transporte.

El vehículo, un Volkswagen Suran gris, terminó con daños totales. El propio conductor compartió un video en redes sociales en el que mostró cómo había quedado el rodado y expresó su angustia por lo ocurrido.

Según contó, estaba realizando viajes cuando el auto comenzó a incendiarse. También explicó que tenía seguro contra todo riesgo y llevaba un matafuego, aunque no sabía cómo debía iniciar el trámite ante la aseguradora.

Así, ambos episodios tuvieron como protagonistas a trabajadores de aplicaciones de transporte en Neuquén, aunque se trató de situaciones de distinta naturaleza.

Uber no está habilitado para operar legalmente en Neuquén

Cabe destacar que, si bien en Neuquén existe una ordenanza (N.º 14.951) que permite el funcionamiento de aplicaciones de transporte, Uber no completó su inscripción ante el Municipio. Por este motivo, la empresa no está habilitada para operar legalmente en la ciudad.

Sebastián Fariña Petersen

La Municipalidad de Neuquén profundizó los operativos de control sobre las aplicaciones de transporte que operan sin habilitación en la ciudad (específicamente Uber). El trabajo, que se realizó de manera diaria, aleatoria y sorpresiva durante enero de 2026, permitió detectar e intervenir cerca de 200 vehículos que no cumplían con la normativa vigente, con actuaciones que quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.

Las multas previstas para quienes presten servicios de transporte mediante aplicaciones no habilitadas oscilan entre los 2,5 y los 6 millones de pesos, en función de la gravedad de la falta y de la reiterancia.