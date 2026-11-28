Los equipos son asignados por orden judicial a distintas personas en situación de vulnerabilidad. Un equipo de 15 personas trabaja las 24 horas en la administración y el seguimiento técnico de los dispositivos.

Más de 1.770 botones antipánico activos y alrededor de 110 sistemas duales funcionan actualmente en Neuquén como herramientas de protección para personas que atraviesan situaciones de violencia . Los números fueron aportados por la Unidad Administradora de Dispositivos Electrónicos. Las cantidades varían porque las medidas se otorgan y se levantan por orden judicial.

En lo que va de la actual gestión, la Provincia compró 1.634 botones antipánico. Según explicó Fernanda Loyola , directora general de Coordinación y Asistencia de Dispositivos Electrónicos, cuando asumieron había solamente dos equipos en stock y comenzaron a realizar adquisiciones para garantizar que hubiera dispositivos disponibles ante las solicitudes judiciales. En paralelo, se avanzó con un convenio para asegurar la provisión de los sistemas duales.

Los datos permiten dimensionar el alcance de estas herramientas en un contexto de demanda sostenida de intervención frente a la violencia familiar y de género en Neuquén . En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Loyola explicó cómo funcionan los dispositivos, qué diferencias existen entre ellos y cuál es el protocolo que se activa cuando una persona pide ayuda.

Cabe destacar que la Unidad Administradora depende de la Secretaría de Seguridad y cuenta con un equipo de 15 personas que trabaja durante las 24 horas, los siete días de la semana. Su tarea es coordinar la entrega de los equipos, explicar su funcionamiento y realizar un seguimiento técnico. No define quién debe recibirlos ni brinda asistencia a quienes atraviesan situaciones de violencia: esa decisión corresponde a la autoridad judicial.

Botón antipánico y sistema dual: cuál es la diferencia

Aunque suelen mencionarse juntos, el botón antipánico y el sistema dual funcionan de manera diferente. El primero depende de que la persona que necesita protección lo active para pedir ayuda; el segundo permite monitorear automáticamente la distancia entre quien denunció y la persona denunciada.

El botón antipánico es un dispositivo georreferenciado que lleva la persona protegida. Cuando lo presiona, se genera una alerta que llega al Centro de Operaciones Policiales (COP), donde un operador recibe la señal y puede comunicarse telefónicamente para acompañarla mientras se envía un móvil al lugar.

El GPS permite conocer la ubicación de quien activó el dispositivo. Según explicó Loyola, el operador procura mantenerla en línea, orientarla para que pueda ponerse a resguardo y brindarle tranquilidad durante la intervención policial.

El protocolo contempla incluso situaciones en las que la persona que activó la protección no puede hablar. La funcionaria aseguró que, si se activa el botón, el móvil se envía igualmente. También se dispone una intervención cuando el dispositivo se queda sin batería y se apaga, si no hubo una comunicación previa que permita explicar qué ocurrió.

El sistema dual, en cambio, involucra tanto a la persona que necesita protección como a quien tiene una restricción judicial. Incluye una tobillera para la persona denunciada y otro dispositivo para la persona protegida. Ambos son monitoreados para detectar acercamientos dentro del perímetro establecido.

Si el sistema registra una aproximación que activa una alerta, el Centro de Operaciones Policiales coordina la intervención policial. El objetivo es resguardar primero a la persona que denunció y actuar sobre quien debe cumplir la restricción.

A diferencia del botón antipánico, que depende de una activación voluntaria, el sistema dual funciona de manera preventiva: no necesita que la persona protegida presione un botón para que se detecte el acercamiento.

Una orden judicial y un dispositivo que se activa

La Unidad Administradora no puede entregar un botón antipánico por iniciativa propia ni porque una persona lo solicite directamente. La medida debe ser ordenada por una autoridad judicial, en el marco de las leyes provinciales 2785 y 2786 y sus modificaciones.

Antes de llegar a esa instancia, la persona atraviesa un circuito de intervención que puede incluir la denuncia, la atención médica y la evaluación de equipos interdisciplinarios. Una vez que se dispone la medida, el oficio llega a la unidad, que coordina la entrega.

Loyola indicó que, por lo general, el equipo se entrega dentro de las 48 a 72 horas posteriores a la recepción de la orden, aunque aseguró que muchas veces el trámite se resuelve en menos tiempo.

En ese momento se realiza una entrevista breve para recabar datos necesarios, como domicilio y edad, y explicar cómo funciona el dispositivo. La funcionaria señaló que procuran no volver sobre el relato de violencia para no revictimizar. "Si quiere hablar, el equipo está dispuesto a escucharla, pero no se la obliga a repetir lo sucedido", indicó Loyola.

La entrega y el retiro de los dispositivos requieren una orden judicial. No existe un plazo uniforme de duración: el cese de la medida depende de que la autoridad que la dispuso evalúe si el riesgo continúa o si ya cesó.

Qué pasa si se rompe o se manipula una tobillera

Uno de los puntos que Loyola destacó es la cantidad de alarmas que tiene el sistema dual. Según explicó, cualquier manipulación de la tobillera —por ejemplo, si se intenta cortar, retirar o abrir el dispositivo— genera una señal que llega al sistema de monitoreo.

Ante una alerta de ese tipo, el COP envía un móvil a la última ubicación registrada por el GPS para localizar a la persona que debe portar el equipo. Si la tobillera se abre, además, es necesario que personal técnico intervenga para volver a colocarla. Cada vez que se manipula, es un incumplimiento de las medidas.

La funcionaria aclaró que no se trata de un dispositivo que pueda retirarse momentáneamente y volver a colocarse sin que el sistema lo advierta. También explicó que los equipos están preparados para el uso cotidiano y que no deben quitarse para bañarse.

Las activaciones, tanto del botón antipánico como del sistema dual, quedan registradas y se informan a los juzgados de familia correspondientes. El COP remite una reseña de lo ocurrido durante sus guardias y la unidad técnica incorpora esa información a los legajos judiciales.

La cobertura depende de la señal de celular

Los dispositivos de protección funcionan con conexión 4G y no se conectan a redes de internet. Por eso, contar con señal de telefonía móvil en el lugar donde vive y se desplaza la persona es una condición necesaria para su funcionamiento.

Antes de entregar un botón antipánico se realiza un período de prueba para comprobar que exista cobertura. Loyola explicó que buscan evitar que una persona reciba un equipo que no pueda transmitir correctamente y que eso le genere una falsa sensación de seguridad.

Cuando no están dadas las condiciones técnicas, la protección debe complementarse con otras medidas, como una consigna policial o rondines. La funcionaria también destacó el trabajo conjunto con las Oficinas de Intervención Primaria en Situaciones de Género que funcionan en las comisarías de la provincia.

Neuquén capital concentra una parte importante de los dispositivos entregados, aunque también hay presencia en localidades de la zona Confluencia, como Plottier y Centenario, y en la comarca petrolera, entre Cutral Co y Plaza Huincul. Loyola aseguró que el objetivo es llegar a toda la provincia, siempre que existan las condiciones de conectividad necesarias.

Las compras para sostener la disponibilidad de equipos

Loyola explicó que durante el primer año de la actual gestión se compraron 1.000 botones antipánico y que luego se realizaron adquisiciones más pequeñas para mantener el stock. En total, durante la gestión se incorporaron 1.634 equipos y actualmente se encuentra en marcha un nuevo proceso de compra de entre 400 y 600 dispositivos.

En el caso del sistema dual, la funcionaria indicó que este año se concretó un convenio con la empresa proveedora para garantizar la disponibilidad de equipos luego de advertir que la cantidad asignada a través de un convenio nacional no alcanzaba para responder a las necesidades de la provincia.

A diferencia de los botones, Loyola explicó que no manejan una cantidad fija de sistemas duales en stock, sino que solicitan nuevos equipos a medida que se van utilizando y necesitan reponer la disponibilidad.

El objetivo, sostuvo, es que haya dispositivos disponibles cuando la autoridad judicial ordena su colocación y que la Policía pueda trasladar a una persona para cumplir la medida sin que la falta de equipos demore el procedimiento.

Más de 8.000 llamados a la Línea 148 en un año

La cantidad de dispositivos activos es una parte de la respuesta estatal frente a la violencia. Los registros de la Línea 148 también permiten dimensionar el volumen de situaciones que requieren intervención: entre el 25 de noviembre de 2025 y el 25 de noviembre de 2026 recibió más de 8.000 llamados y registró alrededor de 3.000 situaciones.

De acuerdo con los datos informados por la directora provincial de la Línea 148, Valeria Alessi, el 88% de las personas que recurrieron al servicio fueron mujeres y el 62% de las situaciones estuvieron vinculadas específicamente con violencia familiar y de género. En ese período se identificaron 530 casos de Código A, 680 de Código B y 32 situaciones de riesgo de femicidio. Además, el equipo monitoreaba alrededor de 40 situaciones.

El Dispositivo de Atención a Varones (DAV), también dirigido por Alessi, registró 365 solicitudes de atención y alrededor de 1.800 entrevistas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. El espacio trabaja con varones que ejercieron violencia, en su mayoría derivados por el Poder Judicial, mediante entrevistas individuales, encuentros grupales y seguimiento.

Son registros de áreas y períodos diferentes, por lo que no deben sumarse como si fueran un mismo universo de casos. Sin embargo, permiten observar las distintas instancias de intervención que se despliegan frente a la violencia: la recepción de consultas, el acompañamiento, el trabajo con quienes ejercieron violencia y las medidas judiciales de protección.

En el área de dispositivos electrónicos, Loyola destacó el trabajo cotidiano del personal que interviene en la entrega y el funcionamiento de estas herramientas. El desafío, señaló, es sostener la disponibilidad de equipos, continuar con las capacitaciones y mejorar la respuesta institucional. El ideal, concluyó, sería que estas situaciones no ocurrieran, aunque reconoció que todavía se está lejos de ese escenario.