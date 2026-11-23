La mujer lo había denunciado el viernes por violencia de género. El hecho ocurrió este domingo en una localidad de Córdoba.

Un intento de femicidio ocurrió este domingo por la noche, cuando una mujer fue atacada a puñaladas por su expareja luego de denunciarlo por violencia de género. El agresor la persiguió y la interceptó antes de que pudiera ingresar al edificio policial para atacarla con un arma blanca.

El violento episodio ocurrió este domingo alrededor de las 14.30 en la ciudad de Pilar, provincia de Córdoba . La mujer, de 31 años, había llegado para ampliar una denuncia por incumplir una prohibición de acercamiento por parte de su expareja de 38.

Según la reconstrucción de los hechos del diario La Voz, la mujer llegó a la comisaría en su moto y alcanzó a estacionar cuando, casi simultáneamente, su expareja llegó en otra moto en la que la venía siguiendo. El hombre descendió rápidamente, se abalanzó sobre ella y comenzó a atacarla con un arma blanca .

Los pedidos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos de la zona, quienes se acercaron para ayudarla. Ante esa intervención, el atacante escapó corriendo.

La víctima recibió múltiples heridas y debió ser trasladada para recibir asistencia médica. Las heridas no pusieron en riesgo su vida, revelaron.

Según informó la Departamental Río Segundo, la mujer había decidido separarse el viernes, después de un episodio de violencia familiar. Tras la ruptura, se había trasladado junto a sus hijos a una vivienda alquilada.

La Justicia había dispuesto una restricción de acercamiento y contacto contra el hombre. Sin embargo, al día siguiente volvió a acercarse a la mujer. Fue allí que luego la encontró en la puerta de la comisaría y realizó el ataque.

Luego del brutal intento de femicidio, la Policía de Córdoba llevó a cabo un operativo cerrojo para dar con el agresor, hasta que finalmente, lograron detenerlo a pocas cuadras de la comisaría.

Respecto al arma blanca utilizada para el ataque, no fue encontrada hasta el momento y sospechan que la habría descartado mientras huía.

El agresor ya había sido denunciado por violencia de género

De acuerdo a lo publicado por La Voz, en marzo la mujer denunció a su entonces pareja por violencia de género. A raíz de aquella presentación judicial, se dispuso una restricción de acercamiento que se extendió durante tres meses.

Una vez finalizada la medida, ambos retomaron la relación. Sin embargo, el último viernes, la mujer volvió a denunciar al hombre ante la Policía.

Al día siguiente, el acusado habría estado merodeando el lugar donde ella trabaja, pese a que había sido notificado de la nueva restricción. Esa situación motivó que el domingo la mujer regresara a la comisaría de Pilar para poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente, el hombre quedó imputado como supuesto autor de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa.

Además, la Justicia ordenó su traslado al Establecimiento Penitenciario N.º 9 (EP9) de la ciudad de Córdoba, donde quedó alojado y se pidió el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, para realizar una reconstrucción de los hechos.