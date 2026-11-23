El operativo se dio este lunes por la mañana en el barrio porteño de Palermo. El hombre habló sobre su situación familiar y aseguró que vive dentro de su vehículo.

Un insólito operativo de alcoholemia se registró este lunes por la mañana en el barrio porteño de Palermo . Un conductor se sometió al test y arrojó un resultado positivo de 1,41 de alcohol en sangre. Tras retener su vehículo, el hombre se quejó del secuestro y denunció que no tiene un lugar para vivir .

El máximo permitido en la Ciudad de Buenos Aires es de 0,5 gramos , por lo que el secuestro de su vehículo era una de las consecuencias de exceder el límite. El hombre, en evidente estado de ebriedad, se quejó durante la transmisión en vivo de LN+ y aseguró no recordar cuánto le había dado el examen.

"Estoy pidiendo que me den el número de su licencia registrada de agente de tránsito", exigió el hombre, que se encontraba con dos latas de cerveza en una bolsa .

Según indicó, era consciente de la infracción. Explicó que manejó porque estaba a una cuadra de su casa y que no podía quedarse en la reunión familiar donde estaba. "Estaba a una cuadra de mi casa y dije 'bueno, llego'. Aparte, donde estaba era una reunión en una casa de familia y no me podía quedar", justificó.

"Me están dejando sin hogar"

"Hubiera podido quedarme a dormir arriba del auto, porque estoy sin vivienda por el momento. Tengo una perimetral en mi casa porque la asistente social vio salir a una persona de sexo femenino de mi casa, preguntó quién era y la bonita de mi suegra dijo que era 'una de las tantas mujeres' que yo metía en mi casa. Era solamente una amiga y me pidió quedarse en casa por una noche", sumó en su reclamo ante las cámaras.

El hombre, de quien no se conoció su identidad, reiteró que el Peugeot incautado es el lugar donde duerme y pasa los días. "Me están dejando sin hogar, tengo que ir a vivir bajo un puente”, indicó minutos más tarde en diálogo con C5N.

También contó que la semana anterior le habían hecho otro control de alcoholemia, con resultados que, según él, fueron bajando hasta llegar a cero. Pidió un cuarto test en el procedimiento del lunes, pero los agentes se negaron porque, a su criterio, ya se había hecho y era suficiente.

Sobrepasar el límite y dar positivo en un control de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires puede acarrear multas que van desde los $142.000 hasta más de $2.000.000. A eso se suma el pago por la retención del vehículo y de la licencia de conducir.

"¿Uva, vino tomó?": así sorprendieron a un camionero que manejaba borracho en la ruta

Días atrás, un camionero brasileño fue sorprendido mientras manejaba borracho por una ruta argentina, con un nivel de alcohol en sangre muy superior al permitido para conducir. El procedimiento quedó registrado.

Todo ocurrió durante un operativo de control vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que se desarrolló sobre la Ruta Nacional N°14, de Corrientes, una de las principales vías de conexión del país con Brasil.

A la altura de la localidad correntina de Bonpland, los agentes notaron maniobras extrañas y decidieron interceptar el transporte pesado conducido por un hombre de 66 años. El resultado arrojó 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre había negado haber consumido bebidas alcohólicas cuando fue consultado por una agente.