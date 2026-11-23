El ataque ocurrió en San Antonio de Padua, Merlo, y quedó filmado por las cámaras de seguridad de un comercio. La víctima, de 19 años, tiene golpes, hinchazón y mareos.

Video: rugbier golpeó por la espalda al novio de su ex y lo dejó inconsciente

Un rugbier de 17 años atacó brutalmente a un joven de 19 en la localidad de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo , en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio y se viralizó en las últimas horas.

Las imágenes muestran al agresor acercándose por detrás de la víctima, que estaba sentada con un amigo tomando una gaseosa, y descargando un primer golpe que lo dejó inconsciente en el acto. Pero no paró ahí: continuó pegándole al menos cinco veces más mientras el joven yacía indefenso en el suelo.

El hecho ocurrió el pasado sábado 21 de noviembre por la tarde y lo dio a conocer Pablo, padre de la víctima, quien describió la escena con indignación. "El primer golpe le hizo perder el conocimiento", dijo, y subrayó que en ningún momento hubo una discusión previa ni una situación que pudiera anticipar la agresión.

Un ataque planeado, no un arrebato

Para el padre, lo sucedido no fue un impulso. Afirma que el agresor llegó al lugar acompañado por dos jóvenes más, quienes habrían actuado en coordinación: uno se colocó detrás del amigo de la víctima para impedirle reaccionar mientras el atacante descargaba los golpes.

Además, señaló que el agresor habría dado previamente una vuelta en auto para identificar a su objetivo antes de bajarse y atacarlo.

"Fue premeditado", sostuvo Pablo, quien también aseguró que el joven tendría antecedentes de violencia y que no es la primera vez que protagoniza un episodio de este tipo.

El móvil, según la familia, es sentimental: el conflicto habría surgido porque la víctima comenzó a salir con la exnovia del agresor.

Estado de la víctima

Tras el ataque, el joven de 19 años fue atendido y sometido a estudios médicos, entre ellos una tomografía. Los resultados descartaron lesiones graves y pudo regresar a su domicilio, donde permanece en reposo con golpes, hinchazón y mareos. Según su familia, no recuerda nada de lo que ocurrió después del primer golpe.

Pablo fue tajante sobre la gravedad del hecho: "Podía terminar en tragedia".

Uno de los puntos que más indigna al padre es que el agresor y sus acompañantes se fueron del lugar sin ser demorados. Al día siguiente, según contó Pablo, la familia del atacante se comunicó para pedir disculpas, un gesto que la familia de la víctima no consideró suficiente.

Pablo anunció que presentará la denuncia ante la Fiscalía para que el caso quede formalmente judicializado. Por el momento no trascendió la situación legal del agresor ni si se tomaron medidas judiciales en su contra.

El video del ataque circula en redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia entre jóvenes en el conurbano bonaerense, en un país que todavía recuerda el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell en enero de 2020.