Rolando Figueroa intercedió ante Nación para que la fuerza colabore en la contención y drenaje de los excesos hídricos, producto de las lluvias intensas que genera El Niño.

A través de las gestiones que el gobernador Rolando Figueroa realizó ante el Ministerio de Defensa , el Ejército Argentino colaborará en la contención y drenaje de los excesos hídricos, producto de las lluvias intensas que genera El Niño, que el gobierno neuiquino avanza con la construcción del puente sobre el arroyo Carranza , en la Ruta N 5. Obra considerada clave para la conexión vial entre las ciudades de Añelo y Rincón de los Sauces.

Desde el gobierno de Neuquén indicaron que el trabajo del Ejército será importante para prevenir y evitar complicaciones como las que puede generar -y de hecho genera- El Niño, fenómeno climático que provoca lluvias intensas, especialmente en la provincia del Neuquén, una de las más afectadas del país. Esta colaboración se suma al compromiso de la industria y de los gremios del sector petrolero, que también trabajan -junto con el gobierno- en dar respuesta a las emergencias y situaciones excepcionales.

También agradeció la predisposición tanto de las autoridades de Defensa como así también del Ejercito y de los otros sectores intervinientes, para llevar adelante estos trabajos destinados a minimizar riesgos en ese sector históricamente crítico y que el actual gobierno ha comenzado a solucionar.

Obra en marcha a pesar de las intensas lluvias que trajo El Niño

De hecho y después de décadas de postergaciones, la gestión puso en marcha la obra que cambiará sustancialmente la conexión entre Añelo y Rincón de los Sauces. Se trata del “Puente y Accesos sobre Arroyo Carranza”. Los trabajos, que demandaron la ejecución de un desvío provisorio para mantener la circulación vehicular, se han visto afectados por el exceso de lluvias.

La intervención contempla los primeros dos kilómetros de la Ruta Provincial 5 desde su empalme con la Ruta Provincial 7. Esta vía conecta Punta de Agua con Rincón de los Sauces y constituye uno de los corredores estratégicos para la circulación de las comunidades de la región y el desarrollo de Vaca Muerta.