"¿Uva, vino tomó?": así sorprendieron a un camionero que manejaba borracho en la ruta

El control de alcoholemia se realizó sobre la Ruta Nacional N° 14.

El control de alcoholemia se realizó sobre la Ruta Nacional N° 14.

Un camionero brasileño fue sorprendido mientras manejaba borracho por una ruta argentina, con un nivel de alcohol en sangre muy superior al permitido para conducir. El procedimiento quedó registrado.

Todo ocurrió durante un operativo de control vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) que se desarrolló sobre la Ruta Nacional N°14, de Corrientes, una de las principales vías de conexión del país con Brasil .

A la altura de la localidad correntina de Bonpland, los agentes notaron maniobras extrañas y decidieron interceptar el transporte pesado conducido por un hombre de 66 años.

Desorientado y balbuceando, así sorprendieron al camionero brasileño

Los agentes interceptaron al conductor que manejaba un vehículo de gran porte, y realizaron el correspondiente test de alcoholemia para comprobar si estaba en condiciones de continuar al volante.

El resultado arrojó 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre, de 66 años, había negado haber consumido bebidas alcohólicas cuando fue consultado por una agente.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de los inspectores, capturando el momento en que el chofer, visiblemente desorientado, balbuceó una respuesta casi inentendible en portugués.

"¿Tomó algo?", le consultó la agente de la ANSV, pero la respuesta del conductor en portugués fue incomprensible. "¿Uva? ¿Vino tomó?", retrucó la inspectora, obteniendo una negativa tajante por parte del infractor: "No".

Tras confirmarse la infracción, fue apartado de la conducción y deberá afrontar una multa de $1,7 millones.

“No va a dar cero”, la advertencia de un camionero borracho

Hace un mes sucedió otro hecho, donde un camionero de 40 años fue demorado en la Autopista Panamericana luego de que un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectara que conducía con 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre viajaba desde Corrientes hacia Buenos Aires y, antes de realizarse el test, anticipó a los inspectores: “No va a dar cero”.

La medición superó ampliamente el límite legal para conductores de transporte de cargas y pasajeros, que es de 0 g/l en todo el país. Tras el resultado, el chofer quedó impedido de continuar con el recorrido.

Además, podría recibir una multa superior a los $ 2 millones y una inhabilitación para conducir de hasta 18 meses.

El procedimiento se desarrolló durante una fiscalización de transporte pesado en la Panamericana. En esa jornada, la ANSV controló a 780 conductores profesionales y verificó alcoholemia, documentación obligatoria y cumplimiento de las normas de circulación.

Como saldo del operativo, se labraron actas contra 94 conductores por distintas infracciones. Entre ellas se registraron patentes adulteradas, circulación indebida fuera del carril derecho, uso del celular al volante y falta de cinturón de seguridad.

Más controles, más seguridad

La ANSV señaló que el objetivo de los controles en rutas y autopistas es retirar de circulación a quienes no reúnen las condiciones exigidas para manejar, en especial quienes operan vehículos pesados.

La tolerancia cero apunta a reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, que puede afectar la reacción, la atención y el dominio del vehículo y dañar a terceros.