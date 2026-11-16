Arrancó el Black Mayorista: ocho días para comprar con descuentos de hasta 40% en todo el país

Unos 200 puntos de venta se suman a la última edición del año. Hay ofertas en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería para familias y comercios.

El Black Mayorista tendrá descuentos de hasta 40% en productos seleccionados en unos 200 puntos de venta.

A poco más de un mes las fiestas de fin de año, comienzan las promociones con descuentos especiales en grandes cadenas comerciales. El Black Mayorista arrancó este lunes 16 de noviembre.

Organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), es la última edición de 2026.

Además de los artículos de temporada, habrá descuentos en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería , tanto en establecimientos físicos como en los canales digitales de los participantes.

El evento tendrá rebajas de hasta 40% y promociones en productos navideños.La campaña se extenderá hasta el 23 de noviembre y suma a unos 200 puntos de venta de todo el país, con ofertas para adelantar las compras de las fiestas.

Las promociones están dirigidas a consumidores finales y a quienes abastecen almacenes, kioscos, autoservicios y otros pequeños negocios. Por eso, pueden aprovecharlas las familias que preparan sus compras para diciembre y los comerciantes que necesitan reponer mercadería.

Qué productos están en oferta y cómo se aplica el descuento

El 40% es el descuento máximo anunciado y se aplica a productos seleccionados. Cada establecimiento define los artículos alcanzados y sus condiciones comerciales: la rebaja puede variar entre cadenas, rubros y presentaciones.

Entre los fabricantes que se sumaron figuran Unilever, Procter & Gamble, Colgate, Nestlé y Molinos Río de la Plata. También participan empresas de artículos de higiene y cuidado personal, como L'Oréal, Beiersdorf, Kimberly y Softys.

Para limpieza del hogar, la nómina también menciona a SC Johnson y Grupo Ayudín.

Dónde comprar en Neuquén, Río Negro y el resto del país

El directorio de CADAM, disponible en el sitio oficial de la entidad, permite buscar los comercios por provincia y localidad. La nómina detalla nombres, direcciones y, cuando están disponibles, los canales de consulta de cada firma, una referencia para ubicar el punto de venta más cercano y revisar sus promociones.

En Neuquén , la lista menciona a Tina Mayorista, con dirección en Remigio Bosch 1063, y a Yaguar.

, la lista menciona a Tina Mayorista, con dirección en Remigio Bosch 1063, y a Yaguar. Para Río Negro aparecen Organización Comercial Don Tomás, en General Roca, Puelche y Yaguar.

aparecen Organización Comercial Don Tomás, en General Roca, Puelche y Yaguar. En el resto del país también figuran Osle, El Gran Tornado y Maxiofertas, entre otras empresas.

Antes de elegir dónde comprar, conviene revisar la modalidad de atención. El listado distingue comercios con venta online y casos que trabajan por distribución, sin salón de ventas al público. Estar en la nómina, por lo tanto, no implica que todos operen de la misma manera.

La consulta de cada promoción debe hacerse en los canales del comercio elegido para confirmar los precios y las condiciones de la sucursal. Comparar el precio por unidad o por kilo ayuda, además, a evaluar presentaciones de distinto tamaño antes de cerrar la compra.

La campaña llega después de una caída de las ventas

La iniciativa se lanza después de un septiembre con retrocesos en el consumo. Según datos de Scentia difundidos por CADAM, las ventas mayoristas cayeron 6,7% frente a agosto.

En el conjunto del consumo masivo, la baja fue de 1,2% interanual y de 1% mensual. Con ese resultado, el volumen vendido entre enero y septiembre acumuló una contracción de 2,7% respecto del mismo período de 2025.

En el canal mayorista, las bebidas sin alcohol registraron una caída de 21,1% respecto de septiembre de 2025. Los productos de higiene y cosmética retrocedieron 9% y los perecederos, 8,6%. La categoría de alimentación, en cambio, creció 3% en esa comparación.