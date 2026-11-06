La billetera virtual del Banco Provincia mantuvo una de sus promociones más utilizadas. Todos los detalles para ahorrar en las carnicerías.

Descuento con Cuenta DNI en carnicerías: cómo ahorrar el 20% de lunes a viernes en noviembre 2026

El Banco Provincia (Bapro) actualizó las promociones que ofrece en noviembre 2026 a través de su billetera virtual Cuenta DNI para sus más de 10 millones de usuarios. Como ya es habitual, se mantiene el descuento en carnicerías adheridas, uno de sus beneficios más usados tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

Además de ofrecer propuestas para distintos momentos de la semana, también continuarán los descuentos en supermercados , farmacias , librerías y universidades . También habrá promociones para quienes compren en pet shops y veterinarias , estaciones de servicio YPF Full y establecimientos de distintas marcas comerciales.

La billetera virtual ofrece un reintegro del 20% en carnicerías adheridas . Este beneficio está disponible a través del rubro “Comercios de cercanía ”. La promoción puede aprovecharse de lunes a viernes, con una devolución de hasta $6.000 por semana que se alcanza con un gasto de $30.000.

El descuento en carnicerías puede aprovecharse de lunes a viernes en comercios adheridos. Claudio Espinoza

Un detalle importante es que el reintegro se renueva cada semana y no se acumula a lo largo del mes. Es decir, si no se utilizó una semana, ya no se podrá usar en la siguiente. Además, no es necesario utilizar el beneficio en una sola compra. Se pueden hacer varias a lo largo de la semana hasta alcanzar el límite de devolución.

Este beneficio solo se aplica en compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Además, el reintegro no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Todos las promociones de Cuenta DNI vigentes en noviembre 2026

Además de los descuentos en carnicerías, estos son los otros beneficios que ofrece el Banco Provincia a través de su billetera virtual en el penúltimo mes del año:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos.

30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

La billetera virtual del Banco Provincia renovó sus promociones para noviembre 2026.

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.

Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

Qué es, para qué sirve y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, es ideal para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito.

Cuenta DNI permite pagar en comercios, hacer recargas o realizar transferencias.

Además de contar con promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales, desde la aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma, es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo, debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.