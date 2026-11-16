Video: manejaba con 1,85 de alcohol en sangre, cruzó con la barrera baja y chocó contra el tren

El conductor del auto dio positivo de alcoholemia, superando el límite establecido. Cuatro personas resultaron heridas. Todo quedó grabado.

Manejaba con 1,85 de alcohol en sangre, chocó contra un tren y provocó un descarrilamiento.

Un brutal choque ocurrió cuando un conductor pasó un nivel con barreras bajas y fue embestido por un tren . El automovilista dio positivo de alcoholemia y produjo el descarrilamiento de la formación, lo que quedó registrado por una cámara de seguridad.

Una formación del tren Urquiza en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, fue el protagonista este sábado cerca de las cuatro de la madrugada. El impacto dejó cuatro personas heridas y provocó el descarrilamiento de la formación.

Efectivos del Comando de Patrulla de Tres de Febrero llegaron primero al lugar y auxiliaron a las cuatro personas que viajaban en la Kangoo, ayudándolas a salir del vehículo.

Posteriormente, personal de Seguridad Vial de la municipalidad realizó un test de alcoholemia al conductor del utilitario, que arrojó 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

Minutos más tarde, una ambulancia del SAME trasladó al Hospital Bocalandro a un adolescente de 16 años. En tanto su novia, una adolescente de 15 años, fue derivada en una ambulancia privada a una clínica del partido de Morón. Las cuatro personas que viajaban en la Kangoo presentaban politraumatismos.

En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante, que prohíbe conducir vehículos con cualquier cantidad de alcohol en sangre.

El accidente también afectó a los pasajeros del tren, que debieron bajarse durante la madrugada. El descarrilamiento obligó a interrumpir el servicio mientras se realizaban tareas de asistencia, peritaje y remoción de los vehículos.

Personal ferroviario utilizó maquinaria pesada para retirar la camioneta Kangoo y llevar adelante las tareas necesarias para volver a colocar el coche motor sobre las vías. Mientras se desarrollaba el operativo, el servicio funcionó de manera limitada en distintos tramos del recorrido.

Por otra parte, se conoció que la Unidad Funcional de Instrucción N°4 dispuso notificar al conductor de la Kangoo por el delito de lesiones culposas. La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense, con intervención de la comisaría de Villa Bosch.

Antecedentes

En el mes de agosto, un accidente similar ocurrió en este cruce. En aquella oportunidad, un Volkswagen Virtus fue chocado por la formación 3 en el cruce de Nahuel Huapi y Fray Mamerto Esquiú.

El conductor, de 31 años, sufrió lesiones leves y los aproximadamente 30 pasajeros que viajaban en el tren resultaron ilesos.

Fuerte choque de un auto contra el Tren del Valle: el tránsito quedó interrumpido

Un Volkswagen Up rojo y una formación del Tren del Valle protagonizaron un fuerte choque en la zona de calle Linares, en la ciudad de Neuquén. El impacto provocó importantes complicaciones para la circulación y obligó a interrumpir completamente el tránsito en el sector.

El siniestro ocurrió cuando el tren avanzaba desde Cipolletti hacia Neuquén, mientras que el Volkswagen Up circulaba por calle Linares. De acuerdo con la información aportada en el lugar, el automóvil había cruzado recientemente hacia calle Independencia cuando se produjo la colisión con la formación ferroviaria.

Según explicó el maquinista, el conductor del Volkswagen Up no habría advertido que el tren estaba atravesando la bocacalle. En esas circunstancias, el vehículo intentó avanzar y terminó impactando contra la formación que se encontraba en plena circulación.