Una jubilada estuvo presa 35 días por robar un trozo de carne y tuvo que pagar una fianza: "No tengo para comer".

A principios de octubre se conoció que una jubilada fue detenida luego de su intento de robar un trozo de carne envasada. Luego de 35 días presa, recuperó su libertad bajo fianza y contó lo que sucedió.

Estela Chávez tiene 67 años y vive en el partido bonaerense de San Fernando. La mujer crió a sus seis hijos y logró salir adelante, pero hoy experimenta un desolador momento: "Cobro la jubilación mínima, no llego a fin de mes".

La mujer fue descubierta intentando llevar bajo su abrigo un trozo de carne envasada, un paquete de salchichas y dos bandejas de fiambre. "Lo hice por desesperación. No tenía nada en mi casa , tenía la heladera vacía y estoy cobrando la mínima. No tengo ni para comer", contó durante una entrevista televisiva en Crónica TV.

A su vez explicó: "Lo hice por hambre; no agarré una botella de alcohol, un electrodoméstico, ni siquiera artículos de higiene. Tampoco lastimé a nadie ni mostré un arma. Saqué comida porque realmente la necesitaba. Abrís mi heladera y está pelada... lo único que hay es una botella de agua.".

"No me gustaría que le pase a ningún jubilado más"

Según contó, cuatro personas intervinieron en el procedimiento y sus pedidos para que la dejaran regresar a su casa no fueron escuchados. "Les lloré y les dije que me dejaran ir, pero no me escucharon", recordó.

Aunque reconoció que no fue una decisión acertada, pidió que se entienda el contexto. "No tengo vergüenza y lo digo frente a frente porque fue un momento de desesperación. Así como me pasó a mí, no me gustaría que le pase a ningún jubilado más", expresó.

Estela fue trasladada con esposas a una celda de la Alcaidía N°15 de Chacarita junto a otras siete detenidas. Su causa fue tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien el 26 de octubre le dictó la prisión preventiva, aun cuando la tentativa de hurto es un delito excarcelable. Lo hizo porque constató la existencia de un antecedente similar de 2025.

"Me daba bronca la injusticia que veía"

La jubilada logró recuperar su libertad este viernes, luego de pagar una fianza de $150.000. Ahora deberá presentarse cada 15 días ante el juzgado y la causa continuará abierta durante otros cinco meses. También tiene una restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros del supermercado donde ocurrió el hecho.

Su caso generó gran polémica, ya que en otros casos delincuentes en robos de mano armada o con un extenso prontuario delictivo, rápidamente recuperan la libertad. En otro pasaje en su entrevista en Crónica TV hizo mención a esto.

"Éramos como 80 personas y caían con causas pesadísimas. A los tres o cinco días estaban en la calle. Yo miraba mi situación y no entendía. Me daba bronca la injusticia que veía", expresó.

Pese a haber atravesado una compleja situación adentro, ya que se enfermó y tuvo que ser trasladada un hospital, reconoció el vínculo que logró con las otras detenidas. "Me gané un respeto, las 80 chicas golpearon cosas, me aplaudieron, me decían que querían estar en libertad para poder ayudarme", relató.

Al volver al barrio, vecinos y desconocidos se acercaron para llevarle comida y ayudarla a atravesar los primeros días. "Mucha gente me dio una mano y tuve para comer. La verdad es que estoy muy agradecida", dijo.

"Después de lo que me pasó no voy a robar más. Prefiero tomar mate, pero necesito que me ayuden a salir adelante", sumó.