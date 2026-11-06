Jubilados con moratoria: cuánto cobran en total en noviembre 2026 con el incremento

La ANSES difundió el monto y el calendario de pago para el penúltimo mes del año. Los cambios por los feriados y cuándo se cobra con el aumento.

Jubilados con moratoria y DNI entre 0 y 9 cuánto cobran en total en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de cobro y el aumento correspondiente a noviembre 2026 para aquellos jubilados que hayan accedido al haber mínimo a través de alguna de las moratorias lanzadas en los últimos años. Además del incremento, también recibirán la totalidad del bono extraordinario de $70.000.

Como es habitual, la fecha exacta de pago dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. En el penúltimo mes del año, el cronograma de depósitos iba a comenzar el lunes 9. Sin embargo, los feriados establecidos por la visita del papa León XIV obligaron a retrasarlos y reprogramarlos a partir del miércoles 11, extendiéndose hasta el viernes 20.

Además, habrá otro día de interrupción en el cronograma de pagos . Será el lunes 23, debido al feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional , en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado contra el Imperio británico y Francia.

Los jubilados con moratoria tendrán el mismo aumento que aquellos que cumplieron con los años de aportes.

Cuánto aumenta y cómo queda la jubilación con moratoria en noviembre 2026

Los jubilados con moratoria, al igual que aquellos que cumplieron con los 30 años de aportes, tendrán en el penúltimo mes del año un aumento de 1,93%, como parte del mecanismo de actualización que toma en cuenta el dato de inflación difundido por el INDEC. En este caso, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Con este incremento, el haber mínimo se incrementará a $444.027. Sin embargo, también debe sumarse el bono de $70.000 confirmado a través del Decreto 1296/2026. De esta manera, la jubilación más baja tendrá un piso total de $514.027.

Qué días cobrarán los jubilados con moratoria en noviembre 2026

De acuerdo al calendario confirmado por el organismo previsional, los jubilados con moratoria que reciban el haber mínimo cobrarán en estas fechas, según su terminación del DNI:

DNI terminados en 0: a partir del miércoles 11 de noviembre

a partir del miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 1: a partir del jueves 12 de noviembre

a partir del jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2, 3 y 4: a partir del viernes 13 de noviembre

a partir del viernes 13 de noviembre DNI terminados en 5: a partir del lunes 16 de noviembre

a partir del lunes 16 de noviembre DNI terminados en 6: a partir del martes 17 de noviembre

a partir del martes 17 de noviembre DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de noviembre

a partir del miércoles 18 de noviembre DNI terminados en 8 : a partir del jueves 19 de noviembre

: a partir del jueves 19 de noviembre DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de noviembre

Los jubilados pueden consultar la fecha de pago desde la web o la aplicación de ANSES.

Por otro lado, quienes reciban más del haber mínimo o sean beneficiarios de pensiones no contributivas, cobrarán entre el miércoles 11 y el lunes 30 de noviembre.

Ante cualquier duda, los beneficiarios pueden verificar el importe de su prestación y la fecha de cobro desde Mi Anses. Para hacerlo, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la sección de jubilaciones y pensiones. Allí podrán revisar el detalle de la liquidación mensual, incluidos los haberes, descuentos y adicionales que correspondan.

Los jubilados con moratoria, cada vez menos

Por primera vez desde 2010, quienes consiguieron jubilarse este año con los 30 años superaron a aquellos que debieron recurrir a moratorias. Así lo revelaron los datos de INDEC recolectados entre enero y septiembre de 2026.

Después de 10 años, la mayoría de los nuevos jubilados cumplen con los 30 años de aportes.

En ese período, el 57% de las personas que obtuvieron una nueva jubilación reunieron las condiciones exigidas por el régimen general, mientras que el 43% restante necesitó recurrir a algún mecanismo de regularización de contribuciones para completar los requisitos. Esto se debe en gran parte al vencimiento del plan de pago de deuda previsional establecido por la Ley 27.705. El régimen dejó de admitir nuevas adhesiones el 23 de marzo de 2025.

De todos modos, la proporción de jubilados con moratoria sobre el resto sigue siendo alta: de las 5,65 millones de jubilaciones que ANSES abonó en septiembre de 2026, aproximadamente 3,84 millones -el 68%- incluían alguna regularización de aportes. Y entre los que reciben el haber mínimo, son nueve de cada diez.