Tras las lluvias, duplicaron los equipos para acelerar la Avenida Mosconi: cuándo habrá más tramos habilitados

Desde la Municipalidad confirmaron que habrá nuevas habilitaciones. Aunque algunos tramos se atrasaron, otros, como el viaducto, se adelantaron a los plazos estimados.

Después de seis semanas de lluvias que complicaron los avances sobre la Avenida Mosconi , la Municipalidad de Neuquén decidió duplicar los equipos con el objetivo de recuperar el tiempo perdido y concluir incluso antes de la fecha fijada por contrato.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó en una entrevista con LU5 que los operarios de las empresas contratadas tuvieron que bajar el ritmo de la obra a partir de la lluvia persistente, que comprometió el suelo y exigió que se paralizaran ciertas tareas.

"Estamos teniendo un año excepcional de lluvia. Tuvimos un periodo que llovió seis semanas consecutivas, en invierno, eran lluvias tenues pero de larga duración", dijo el funcionario y agregó: "Eso hacía que tengamos durante muchos días seguidos el suelo comprometido, demasiado saturado. Por supuesto, algunas obras tuvimos que paralizarlas, pero en general buscamos las alternativas de llevar adelante tareas que sí se pudieran hacer a pesar de eso".

Nicola identificó los obstáculos puntuales que generó la lluvia en la ciudad. "Se han llevado adelante las tareas que podían y en algunos sectores donde tuvimos que hacer el trabajo dos veces", dijo y añadió: "En particular entre Saturnino Torres y Tronador, allí tuvimos una situación que tres veces hubo que rehacer el suelo porque estaba muy avanzado y venían lluvias y duraban varios días y para poder continuar había que hacer el recambio de suelo, así que eso ha complicado las obras".

Claudio Espinoza

El funcionario explicó que la obra incluye el desarrollo de infraestructura subterránea que exige que el suelo esté seco. Entre ellos, se cuenta el zanjeo y el tendido de los caños pluviales que, en algunas zonas, tienen un metro y medio de diámetro. "Si se inunda una zanja, no se puede avanzar. Hay que esperar que se seque o sacar el agua con bombas y seguir", aclaró.

"Una vez que salimos de la infraestructura subterránea, empezamos a hacer lo que se ve más que es la vereda, las bicicendas, los espacios verdes", dijo Nicola y agregó: "Ya estamos finalizando las primeras cuadras prácticamente en su totalidad".

Las zonas que más avanzaron

Ante esa situación, e incluso en un contexto de inestabilidad climática que continúa, la Municipalidad de Neuquén decidió aprovechar las ventanas de buen tiempo para acelerar el ritmo de la obra y adelantar lo más posible la fecha de apertura de la avenida.

"En otros lugares hemos duplicado equipos de trabajo y hemos acortado los tiempos", dijo y aclaró: "El caso más significativo es el viaducto llegando a los puentes carreteros que nosotros el contrato lo empezamos a fines de marzo, principios de abril. Era un contrato de un año y ya en el mes de diciembre aspiramos a tener todo el puente armado y empezando a armar a partir de allí todo lo que es iluminación y demarcación y demás para habilitarlo lo antes posible".

Claudio Espinoza

Con respecto a la traza central, Nicola explicó que ya se avanzó en las primeras cuadras, que están prácticamente listas. "En 10 o 15 días más vamos a estar habilitando más tramos de las Mosconi, con la circulación arriba y abriendo más cruces", aseguró.

El funcionario dijo que en 15, 30 y 45 días se podrán dar habilitaciones parciales de la Avenida Mosconi. Con estas primeras aperturas, los automovilistas pueden transitar por la traza central y utilizar más cruces en dirección Sur-Norte y viceversa. Mientras tanto, los trabajos continúan en las calles colectoras a ambos márgenes del corredor.

Ver cómo nuestra ciudad crece y se renueva nos llena de orgullo. Detrás de cada gran obra hay esfuerzo, dedicación y el compromiso de seguir transformando cada rincón de Neuquén. ¡Sigamos adelante juntos! #NeuquénCapital #ObrasQueTransforman #Neuquén #OrgulloNeuquino https://t.co/wwaOwwN300 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) November 3, 2026

"Vamos a seguir con la obra lateral y con los pluviales longitudinales, pero ya con el tránsito con más alternativas de circulación", explicó en relación al interés de los vecinos por recuperar los caminos habituales para moverse por la capital.