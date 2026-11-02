Jubilados con aumento y bono en noviembre 2026: cómo quedan la mínima y la máxima de Anses

La ANSES definió el aumento y los montos de jubilaciones y pensiones para el penúltimo mes del año, además de establecer el calendario de pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió el aumento para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ) en noviembre 2026 . Como ocurre todos los meses, el incremento está atado a la fórmula de movilidad que contempla el índice de inflación difundido por el INDEC . Este ajuste también impacta en otras prestaciones sociales, como la AUH .

Además, el organismo previsional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 –congelado en ese valor hace dos años y medio-, destinado a reforzar los haberes más bajos. Y definió el calendario de pagos a lo largo del mes, tanto para jubilaciones como para las pensiones no contributivas.

En el penúltimo mes del año, todas las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 1,93% , a partir del dato de inflación registrado dos meses atrás. En este caso, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con este incremento, el haber mínimo subirá a $444.027 , pero si se suma el bono de $70.000, llegará a $514.027. En tanto, la jubilación máxima trepará a $2.987.886 .

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 1,93% en noviembre 2026.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $425.222 (con bono); la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez aumentará a $380.819 (con bono); y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $514.027 (con bono).

Cómo se pagará el bono en noviembre 2026

Los jubilados que cobren el haber más bajo tendrán la totalidad del bono de $70.000 hasta alcanzar los $514.027. Quienes reciban más de la mínima pero menos de $514.027, cobrarán un proporcional hasta llegar a esa cifra. Y quienes tengan haberes superiores a $514.027, no contarán con ningún extra.

El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones en noviembre 2026

Como es habitual, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario y del monto de los haberes. En el penúltimo mes del año, el cronograma de depósitos comenzaría el lunes 9. Sin embargo, ese día fue establecido como feriado nacional por la visita del papa León XIV, aunque por el momento, desde ANSES no comunicaron ningún tipo de cambio en el calendario.

La fecha de cobro de cada jubilado dependerá del monto y de la terminación de su DNI.

Sin modificaciones anunciadas, y contemplando también el feriado del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, el calendario de pagos queda establecido de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del lunes 9 de noviembre

DNI terminados en 1: a partir del martes 10 de noviembre

DNI terminados en 2: a partir del miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 3: a partir del jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 4: a partir del viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 5: a partir del lunes 16 de noviembre

DNI terminados en 6: a partir del martes 17 de noviembre

DNI terminados en 7: a partir del miércoles 18 de noviembre

DNI terminados en 8: a partir del jueves 19 de noviembre

DNI terminados en 9: a partir del viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)