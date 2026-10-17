Anses: qué pasará con los montos y aumentos de la Tarjeta Alimentar, la AUH y asignaciones familiares en 2027

El proyecto del Gobierno de Javier Milei contempla cambios en el sistema de actualización de las prestaciones de Anses. Qué pasaría con los montos .

El Presupuesto 2027 de Javier Milei contempla cambios para las prestaciones de Anses.

El Gobierno de Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 previsiones que podrían modificar el esquema de actualización de distintas prestaciones sociales . Mientras que la iniciativa no contempla nuevos montos para la Tarjeta Alimentar , también propone eliminar la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que reciben los trabajadores registrados. Los cambios todavía deben ser tratados por el Congreso.

El impacto de las medidas sería diferente para cada programa. En el caso de la Tarjeta Alimentar, el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) proyecta una caída del 10,5% del gasto en términos reales. Para la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), en cambio, se estima un incremento real del 0,7% en las partidas previstas para 2027.

El proyecto de Presupuesto no establece nuevos valores para la Tarjeta Alimentar ni incorpora un mecanismo de actualización automática del beneficio. De acuerdo con las previsiones analizadas por la OPC, el programa continuaría vigente, pero sin aumentos individuales contemplados para el próximo año.

En consecuencia, si el Gobierno mantiene los importes actuales y no anuncia modificaciones posteriores, las familias beneficiarias cobrarían los mismos montos durante 2027. Sin embargo, una eventual actualización dependerá de una decisión del Poder Ejecutivo.

La principal advertencia del informe está relacionada con el poder adquisitivo de la prestación. La OPC proyecta que los recursos destinados al programa registrarían una caída del 10,5% en términos reales, es decir, una reducción una vez descontado el efecto de la inflación.

Esto implica que, si los montos permanecen congelados mientras aumentan los precios de los alimentos y otros productos de consumo cotidiano, el beneficio perdería capacidad para cubrir las necesidades de los hogares.

La cobertura prevista para la Tarjeta Alimentar se mantendría en aproximadamente 4,5 millones de personas.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar está destinada a determinados grupos de beneficiarios de programas sociales y tiene como objetivo contribuir a cubrir los gastos de alimentación de las familias que cumplen con los requisitos establecidos.

Entre sus principales destinatarios se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos.

La acreditación se realiza automáticamente para quienes reúnen las condiciones, sin necesidad de completar una inscripción específica. Para evitar inconvenientes, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares registrados ante los organismos correspondientes.

El Gobierno propone eliminar los aumentos automáticos de la AUH y el SUAF

Además de las previsiones para la Tarjeta Alimentar, el proyecto de Presupuesto 2027 incluye una modificación que podría cambiar la manera en que se actualizan la AUH y las asignaciones familiares.

El artículo 17 propone derogar los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160, que regula la movilidad de las asignaciones familiares. La iniciativa busca eliminar la obligación legal de aplicar los incrementos vinculados con la movilidad previsional.

La AUH tendrá un nuevo sistema para acreditar los controles de salud y escolaridad y cobrar el 20% retenido.

Desde 2024, las prestaciones alcanzadas se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec, con dos meses de diferencia.

Si el Congreso aprueba la modificación, los aumentos dejarían de estar garantizados por ese mecanismo y pasarían a depender de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

La propuesta no implica la eliminación de las asignaciones ni determina que los beneficiarios vayan a dejar de cobrar. El cambio se concentra en la forma en que se establecen sus futuras actualizaciones.

Qué asignaciones podrían cambiar su mecanismo de actualización

La modificación propuesta alcanzaría a distintas prestaciones comprendidas en el régimen de asignaciones familiares. Entre ellas se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo (AUE).

Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados (SUAF).

Asignación Familiar por Prenatal.

Asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio.

Ayuda Escolar Anual.

La iniciativa también podría modificar el mecanismo de actualización de los topes y rangos de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares del sistema SUAF.

El artículo 17 no fija una nueva periodicidad para los incrementos ni establece porcentajes mínimos de actualización. Por eso, en caso de aprobarse el cambio, todavía no sería posible determinar cuánto aumentarían las prestaciones durante 2027.

Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto contempla una cobertura cercana a los 4,1 millones de beneficiarios de la AUH y la AUE.

Qué falta para que cambien las asignaciones en 2027

Las modificaciones incluidas en el Presupuesto todavía son propuestas y no constituyen una resolución definitiva sobre el futuro de las prestaciones. Para eliminar el mecanismo de movilidad de la AUH y las asignaciones familiares, el Congreso deberá aprobar la derogación planteada en el artículo 17.

Hasta que eso ocurra, continúa vigente el sistema de actualización actual para las prestaciones alcanzadas por la Ley 27.160.

En el caso de la Tarjeta Alimentar, el proyecto no establece aumentos para 2027, aunque el Poder Ejecutivo podría anunciar modificaciones posteriores.