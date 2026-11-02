La visita del Papa León XIV disparó los alquileres: el exorbitante precio de una noche de alojamiento

La llegada de León XIV disparó la demanda de hospedaje. Con tarifas altísimas se estima que la visita movilizará hasta 400 millones de dólares.

La ciudad bonaerense de Luján se prepara para recibir a miles de fieles durante la visita del papa León XIV.

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya comenzó a sentirse en el mercado de alquileres en la ciudad de Luján, donde los precios de los alojamientos registran importantes subas ante la expectativa de recibir a miles de fieles. Hoteles, departamentos y casas temporarias concentran el interés de quienes buscan hospedarse en la ciudad bonaerense durante esos días.

El movimiento turístico previsto para noviembre también despierta expectativas en el sector comercial. La visita del Sumo Pontífice, que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de ese mes , podría generar un fuerte impacto económico en distintos rubros vinculados con el turismo, la gastronomía y la venta de artículos religiosos.

Las estimaciones anticipan que el acontecimiento podría movilizar hasta US$400 millones. Mientras crece la expectativa por las actividades del Papa, una de las principales consultas pasa por el costo de conseguir alojamiento en Luján y las tarifas que se ofrecen para pasar una o varias noches durante la visita.

Cuánto costará hospedarse en Luján

El mercado de los alquileres temporarios en Luján está experimentando una alta demanda y en consecuencia, los precios para hospedarse en la ciudad son exorbitantes: una noche cerca de la Basílica puede publicarse desde USD 300, si se prorratea una reserva de dos jornadas, hasta valores que superan los USD 8.000.

La dispersión surge de avisos consultados para cuatro huéspedes con ingreso el martes 10 de noviembre y salida el jueves12, en vísperas de la misa que el pontífice encabezará el miércoles 11.

La comparación exige una aclaración: las plataformas exhiben el valor total de la estadía y no siempre la tarifa por noche. Por eso, los USD 17.000 publicados para dos noches en un departamento situado a cinco cuadras del santuario equivalen a USD 8.500 por jornada, sin que necesariamente pueda reservarse una única noche a ese importe.

De todos modos, el dato ilustra la presión que la fecha ejerce sobre una oferta limitada.

La visita del Papa León XIV a Luján

El calendario concentra la demanda en pocas horas. El Papa León XIV llegará a Luján el miércoles 11 de noviembre por la mañana y celebrará a las 10 la misa central de cierre de su visita apostólica frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La agenda prevé la participación de sectores vulnerables, movimientos de la economía popular, organizaciones de Cáritas y referentes de distintos puntos del país, antes de que el Papa se traslade al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para viajar a Lima.

En las publicaciones relevadas, una casa a diez cuadras de la Basílica figura a 600 dólares por dos noches para cuatro personas. El alojamiento cuenta con dos dormitorios, dos camas y un baño. Ese importe lleva el costo de referencia a 300 dólares por noche.

En otro extremo aparece un departamento anunciado como ubicado a cinco cuadras de la Basílica, con capacidad para cuatro huéspedes, dos dormitorios, tres camas y cochera. Para las mismas fechas, la plataforma muestra un total de 11.000 dólares por dos noches, equivalente a 5.500 dólares por noche.

Una vivienda con tres dormitorios, cuatro camas y dos baños, también promocionada a cinco cuadras del templo, eleva la estadía a 17.000 dólares por dos noches.

Entre esas referencias hay otras cotizaciones. Una casa a pocas cuadras de la Basílica, para cuatro personas, se ofrece a USD 4.400 por dos noches, o USD 2.200 por jornada si se divide el total. Una vivienda a 15 cuadras del santuario tiene un precio publicado de USD 2.000 por las dos noches, mientras que una casa anunciada a diez cuadras se ubica en el tramo más bajo del relevamiento.

Los valores observados en los avisos puntuales conviven con los datos de Propio, plataforma de alquileres temporarios que analizó publicaciones de Luján y de un radio de hasta cinco kilómetros. Según ese relevamiento, la mediana para la noche del martes 10, previa a la misa, alcanza USD 1.500.

Alex Cywiner, de Propio, señaló que la demanda se concentra en un único momento del calendario. “La noche del martes 10 al miércoles 11 de noviembre, previa a la misa de León XIV frente a la Basílica, el precio típico de un alojamiento temporario alcanza los USD 1.500”, afirmó.