La visita del Papa León XIV genera un negocio de millones de dólares: qué hay detrás del fenómeno

El fenómeno no se limita a los negocios especializados en artículos religiosos. Cuáles son los llamativos productos que ya comenzaron a venderse.

La visita de León XIV a la Argentina genera expectativas de un fuerte movimiento comercial y turístico.

La visita del Papa León XIV a la Argentina promete convertirse en un fenómeno que trasciende lo religioso y a menos de una semana de su llegada, ya moviliza millones de dólares, despierta expectativas entre comerciantes, emprendedores y operadores turísticos.

La primera visita de un Sumo Pontífice al país en el siglo XXI tendrá lugar entre los días 8 y el 11 de noviembre . En ese contexto, distintos sectores comenzaron a preparar sus propuestas para recibir a los fieles y visitantes que participarán de las actividades previstas.

Llaveros, remeras estampadas, banderines con los colores del Vaticano y paquetes de turismo religioso integran la oferta que busca capitalizar el acontecimiento. Las estimaciones anticipan que el movimiento económico podría alcanzar los 400 millones de dólares.

La llegada del Papa León XIV moviliza a miles de fieles

Según las estimaciones difundidas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, las actividades previstas podrían convocar a unos 7 millones de personas, entre residentes, visitantes de distintas provincias, turistas de países vecinos y personal afectado al operativo de seguridad.

Una multitud que también representa una oportunidad de negocio para comerciantes y emprendedores.

En los barrios porteños de Once y Flores, la imagen del Papa ya empezó a ganar espacio entre las vidrieras y los puestos comerciales.

Banderas amarillas y blancas del Vaticano, remeras estampadas, gorras y llaveros forman parte de una oferta que también llegó a las santerías y las plataformas de comercio electrónico. Los precios son variados: una remera con el rostro de León XIV cuesta entre $19.000 y $36.000, según el diseño, la tela y el tipo de impresión.

El fenómeno no se limita a los negocios especializados en artículos religiosos. Talleres textiles, locales de estampado y pequeños comerciantes también buscan aprovechar la visita, con prendas que combinan la imagen del Pontífice y los colores de la Argentina y el Vaticano. Incluso hay opciones personalizadas para parroquias y grupos de fieles que asistirán a las celebraciones, con descuentos por compras en cantidad.

Medalla, bandera y vincha

Para quienes buscan llevarse un recuerdo sin gastar demasiado, las alternativas arrancan bastante más abajo. En Mercado Libre se ofrecen llaveros con la imagen de León XIV por $3.900, mientras que en las santerías pueden conseguirse paquetes de diez estampitas conmemorativas por $1.500. En el otro extremo aparecen medallas especiales de la visita que rondan los $25.000.

Las banderas también tienen su propio mercado: editorial Santa María ofrece modelos alusivos a la llegada del Papa por $5.000 y $8.000, según el tamaño, mientras que Ediciones Don Bosco comercializa medallas desde $2.100 y paquetes de cien estampas por $12.000. Los pósteres, por su parte, se venden entre $4.000 y $6.000.

La preparación también alcanza a las comunidades religiosas. Según informó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), la Arquidiócesis de Buenos Aires puso a disposición un kit de material gráfico por $15.000, pensado para parroquias y grupos que participarán de las actividades.

El paquete incluye 1.000 estampas con la oración por la visita, tres afiches grandes y otros veinte de tamaño A3.