Estos son todos los fines de semana largos que quedan en el 2026: calendario oficial confirmado
El cierre del 2026 tendrá varios días de descanso para aprovechar, producto de diversos feriados y días no laborables. El detalle.
Para quienes esperan estas fechas para descansar o disfrutar de una escapada a los distintos centros turísticos, el cierre del 2026 aún se guarda varios fines de semana largos para aprovechar. Incluso, sumando feriados oficiales, los denominados “puentes” y los jurisdiccionales, algunos de ellos serán de hasta cuatro días libres.
Este año tiene la particularidad de que, al calendario habitual, se sumaron feriados en noviembre por la visita a la Argentina del papa León XIV. Si bien este viaje estuvo en suspenso luego de su cirugía por un cáncer pulmonar, el propio Sumo Pontífice se encargó de ratificarlo en las últimas horas.
Cuáles son los feriados y fines de semana largos de noviembre 2026
Según la agenda oficial, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y se quedará hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Perú. Para que los fieles puedan seguir sus actividades, el Gobierno nacional decretó su visita “de interés nacional” y estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina”.
Por lo tanto, en los primeros días de noviembre habrá un fin de semana largo entre el sábado 7 y el lunes 9. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba también fijaron el martes 10 como feriado. En este caso, solo estará vigente para esas jurisdicciones que, incluyendo al lunes 9, tendrán cuatro días libres de corrido.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio, pero para el miércoles 11, día en el que León XIV encabezará la misa en la Basílica de Luján. Como en el caso anterior, este feriado regirá únicamente para el territorio bonaerense.
Finalmente, noviembre se despedirá con otro fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, que este año cae viernes. Pero al tratarse de un feriado catalogado como “trasladable”, fue movido al lunes 23 de noviembre. Así, se generarán tres días libres entre el sábado 21 y el propio lunes 23.
Cuáles son los feriados y fines de semana largos de diciembre 2026
El último mes del año también tendrá un fin de semana largo prácticamente en su comienzo, más precisamente entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre, producto del Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año, el feriado inamovible cae martes, por lo que el Gobierno nacional decidió decretar el lunes 7 como día no laborable. Cabe destacar que esta jornada no será libre para todos. Puntualmente, beneficia a la administración pública y a aquellos empleadores que decidan darle descanso a sus trabajadores.
Una situación similar ocurrirá para Navidad. En 2026, el 25 de diciembre será viernes, favoreciendo un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional. Sin embargo, en muchos sectores se suele decretar asueto o día no laborable a partir del 24 de diciembre, por lo que los beneficiados tendrán cuatro días libres de corrido.
El calendario de fines de semana largos para lo que queda de 2026
Con los feriados por la visita del papa León XIV, incluyendo los jurisdiccionales, los feriados tradicionales y los “puente”, estos serán todos los fines de semana largos en el cierre del año:
- Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre en todo el país: fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional por la visita del Sumo Pontífice.
- Del sábado 7 al martes 10 de noviembre sólo en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba: estas jurisdiccionales también decretaron feriado el martes 10, que se sumará al lunes 9, generando un fin de semana largo de cuatro días únicamente en estos territorios.
- Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: fin de semana largo de tres días en todo el país producto del feriado del Día de la Soberanía Nacional.
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: fin de semana largo de cuatro días en todo el país por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Cabe destacar que el lunes 7 no es feriado, sino un día no laborable, algo que rige especialmente para la administración pública. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el empleador será el encargado de decidir si se trabaja normalmente o no.
- Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre: fin de semana largo en todo el país por el feriado de Navidad. En algunas actividades suele decretarse asueto el 24, por lo que los beneficiados tendrán cuatro días libres.
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