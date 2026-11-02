Crimen de Nancy Godoy: vuelos clandestinos de avionetas y la pista narco que pide investigar la familia

La autopsia reveló que la docente sufrió una "muerte extremadamente violenta" y su cuerpo presentaba múltiples lesiones provocadas con elementos cortantes.

El cuerpo de la docente fue hallado 21 días después de su desaparición y presentaba múltiples lesiones.

A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, quien estuvo 21 días desparecida, se comenzaron a conocer detalles sobre su muerte. La docente de 52 años fue encontrada muerta a 2,5 kilómetros de la escuela rural. La autopsia reveló que sufrió una "muerte extremadamente violenta" y su cuerpo presentaba múltiples lesiones provocadas con elementos cortantes. Pero con el paso de los días, crece la hipótesis que la relaciona con una pista narco.

Mientras la Justicia avanza con la investigación del caso con cinco detenidos, se sumó una nueva línea de hipótesis. Los hijos de Nancy revelaron que ella solía hablar sobre aviones y avionetas que escuchaba en la zona rural donde trabajaba, por lo que ellos apuntan a la existencia de corredores aéreos del narcotráfico.

"Cuando nos veíamos sí me comentaba que escuchaba aviones, avionetas", relató uno de los hijos. Al mismo tiempo, el periodista de A24 Roberto Menna, hizo referencia a movimientos aéreos en esa región.

"En los últimos meses, las autoridades de fuerzas federales nacionales hablan de que ya no hay vuelos aislados. Hay un corredor narco en todo ese sector del Litoral", señaló Menna.

Durante un rastrillaje a caballo, dos efectivos policiales lograron localizar el cuerpo de la mujer.

Una presunta red de vuelos narco bajo la lupa

Al mismo tiempo, hizo referencia a la situación que rodea la causa y habló sobre la intervención de los abogados que representan a los detenidos. En esta línea, planteó la posibilidad de que el tránsito de avionetas corresponden al traslado de estupefacientes de organizaciones del narcotráfico.

En ese contexto, uno de los interrogantes que buscan despejar los familiares es si la zona donde se encontraba la escuela rural en la que trabajaba Godoy pudo haber quedado vinculada, directa o indirectamente, con ese circuito.

"Un absoluto salvajismo": qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

Hace unos días, el abogado la familia de la docente, Gustavo Briend, dio detalles del informe preliminar y sobre cómo avanzará la investigación del crimen. Respecto al resultado preliminar, calificó el hecho como un acto de "absoluto salvajismo".

"Para que el equipo médico diga que en los años que tienen nunca tuvieron un hecho como este, imagínense lo que nos han contado. Fue un acto de absoluto salvajismo", expresó.

El caso que conmocionó a la provincia y por el que hay cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas de femicidio, dio un paso importante con la difusión de las conclusiones del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes.

"El cuerpo tiene muchas heridas punzocortantes en todas partes del cuerpo y hay partes o referencias del cuerpo que han sido seccionadas", detalló. Al mismo tiempo, indicó que hubo signos de defensa y se presume que fue más de una persona quien perpetuó el crimen.

Hay cinco personas detenidas con prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a la maestra durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes buscan reconstruir las circunstancias del asesinato y determinar la responsabilidad de los detenidos.