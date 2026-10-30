"Un absoluto salvajismo": la familia de Nancy Godoy habló sobre los estremecedores detalles de la autopsia

El equipo médico dijo que nunca tuvieron un hecho como este, mientras que el abogado afirmó que "este grupo es salvaje y primitivo, pero hizo cosas organizadas".

La investigación por el crimen de Nancy Godoy , la docente de 52 años que fue encontrada muerta en la provincia de Corrientes , sumó nuevos y estremecedores detalles. Los resultados de la autopsia confirmaron que la mujer sufrió una "muerte extremadamente violenta" y que su cuerpo presentaba múltiples lesiones provocadas con elementos cortantes.

Este jueves por la noche, el abogado la familia de la docente, Gustavo Briend, dio detalles del informe preliminar y sobre cómo avanzará la investigación del crimen. Respecto al resultado preliminar, calificó el hecho como un acto de "absoluto salvajismo".

"Para que el equipo médico diga que en los años que tienen nunca tuvieron un hecho como este, imagínense lo que nos han contado. Fue un acto de absoluto salvajismo", expresó.

El caso, que conmocionó a la provincia y hay cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas de femicidio, dio un paso importante con la difusión de las conclusiones del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes.

"Hubo signos de defensa"

Briend habló con la prensa al salir de la Fiscalía. Allí es que pidió investigar un posible abuso sexual y destacó la importancia de los estudios complementarios para esclarecer lo ocurrido.

En este sentido, reveló que se extrajo material genético durante los procedimientos para avanzar en la investigación: "Por suerte se extrajeron muestras que, con los estudios complementarios, nos van a ayudar a esclarecer este crimen atroz".

"El cuerpo tiene muchas heridas punzocortantes en todas partes del cuerpo y hay partes o referencias del cuerpo que han sido seccionadas", detalló. Al mismo tiempo, indicó que hubo signos de defensa y se presume que fue más de una persona quien perpetuó el crimen.

El abogado dijo que el grupo de detenidos "es salvaje y primitivo"

En diálogo con el medio local Radio Tres, el letrado se refirió al grupo de los cinco detenidos por el femicidio como "salvajes".

"Este grupo es salvaje y primitivo, pero hizo cosas organizadas. Como después de cometer el asesinato decidieron eliminar el cuerpo y todas las pruebas. Pero hay que cosas que me llaman la atención y todavía no las entendemos, el por qué de tanto ensañamiento", explicó.

Respecto a las lesiones mortales que sufrió Nancy, Briend indicó que no fue casual. "Esta gente sabe dónde provocar las heridas porque está acostumbrada a matar a animales, a carnear animales", sumó.

Por otro lado, indicó que "el cuerpo fue plantado" y que el lugar donde se cometió el brutal crimen "pudo haber sido en la misma escuela o en los alrededores. No puede ser más lejos de ahí".

"Es imposible que una sola persona haya llevado el cuerpo hasta la laguna donde se lo encontró. Es imposible por las características del lugar", agregó.

El estremecedor resultado de la autopsia de Nancy Godoy

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la docente presentaba “múltiples lesiones punzocortantes”, algunas de las cuales fueron provocadas cuando todavía se encontraba con vida.

El informe precisó que se identificaron heridas con "signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores".

Durante un rastrillaje a caballo, dos efectivos policiales lograron localizar el cuerpo de la mujer.

“Además de esas lesiones, el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino-pélvica y de los glúteos. También le amputaron la mano izquierda, luego agravada por acción de los predadores de la zona”, detalló el informe forense.

Los detalles fueron comunicados a los familiares de Godoy durante una videoconferencia encabezada por el decano del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez, junto con los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.