Se conoció el resultado de la autopsia del cuerpo de Nancy Godoy: recibió "múltiples lesiones punzocortantes"

El Instituto Médico Forense confirmó que la docente de 52 años sufrió una muerte extremadamente violenta. Los detalles.

Familiares de Nancy Godoy, allegados y vecinos continuan pidiendo justicia por el crimen de la docente.

La investigación por el crimen de Nancy Godoy , la docente de 52 años q ue fue encontrada muerta en la provincia de Corrientes , sumó nuevos y estremecedores detalles. Los resultados de la autopsia confirmaron que la mujer sufrió una “muerte extremadamente violenta ” y que su cuerpo presentaba múltiples lesiones provocadas con elementos cortantes.

El caso, que conmocionó a la provincia y mantiene a cinco personas detenidas , tres de ellas acusadas de femicidio , dio un paso importante con la difusión de las conclusiones del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el estudio forense permitió establecer la gravedad de las heridas que presentaba la víctima.

Además, los resultados aportaron nuevos elementos clave para reconstruir las circunstancias del crimen.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la docente presentaba “múltiples lesiones punzocortantes”, algunas de las cuales fueron provocadas cuando todavía se encontraba con vida.

El informe precisó que se identificaron heridas con “signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores”.

Los detalles fueron comunicados a los familiares de Godoy durante una videoconferencia encabezada por el decano del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez, junto con los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

Uno de los aspectos más impactantes del estudio fue la identificación de graves lesiones y mutilaciones en distintas partes del cuerpo de la víctima.

La investigación pasó a tratarse como un posible homicidio y femicidio, con cinco personas detenidas hasta el momento.

“Además de esas lesiones, el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino-pélvica y de los glúteos. También le amputaron la mano izquierda, luego agravada por acción de los predadores de la zona”, detalló el informe forense.

Los especialistas también encontraron indicios que podrían resultar determinantes para establecer cómo se produjo el ataque y qué elementos fueron utilizados.

En ese sentido, la autopsia estableció que “la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas”.

Otro de los hallazgos relevantes fue la presencia de heridas compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima. Según el documento, “en antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa”.

Estos elementos forman parte de las pruebas que analiza la Justicia para avanzar en el esclarecimiento del crimen y determinar la responsabilidad de los detenidos.

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy: qué falta determinar

Uno de los interrogantes que todavía intenta resolver la investigación es si Nancy Godoy también fue víctima de un abuso sexual antes de su muerte.

Sobre este punto, el decano del Instituto Médico Forense explicó que las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo dificultan la obtención de conclusiones definitivas.

Gálvez señaló que “las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculos para determinar” si existió una agresión sexual. Gálvez señaló que “las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculos para determinar” si existió una agresión sexual.

Sin embargo, aclaró que los estudios continúan y que se están utilizando técnicas especializadas para intentar recuperar evidencia.

“Aún así, mediante modernos procedimientos se busca establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”, explicó el especialista.

La investigación también contempla la intervención de instituciones científicas de otras provincias para profundizar los análisis y obtener información que permita reconstruir la secuencia del crimen.

“El Instituto Médico Forense realiza un abordaje interdisciplinario del caso y, a la vez, interinstitucional, ya que ha solicitado al Instituto Médico Forense de Córdoba llevar adelante estudios entomológicos que podrían dar más exactitud en el tiempo de muerte”, detalló Gálvez. “El Instituto Médico Forense realiza un abordaje interdisciplinario del caso y, a la vez, interinstitucional, ya que ha solicitado al Instituto Médico Forense de Córdoba llevar adelante estudios entomológicos que podrían dar más exactitud en el tiempo de muerte”, detalló Gálvez.

Los estudios entomológicos permiten analizar la presencia y el desarrollo de insectos asociados a la descomposición de un cuerpo, información que puede contribuir a estimar el intervalo transcurrido desde el fallecimiento.

Además, el especialista confirmó la participación de otra institución académica en las pericias pendientes. “El Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) ya colabora con los estudios genéticos que restan”, añadió.

El mensaje del Instituto Médico Forense a la familia de Nancy

La difusión de los resultados de la autopsia también estuvo acompañada por una comunicación directa con los familiares de la docente, quienes participaron de la videoconferencia junto con sus abogados. Durante el encuentro, las autoridades judiciales explicaron los principales hallazgos y buscaron aclarar las dudas sobre las circunstancias de la muerte.

En particular, Gálvez hizo hincapié en la importancia de evitar la circulación de versiones que no estén respaldadas por los estudios oficiales.

“Con lenguaje claro y accesible, Gálvez explicó a los familiares, que asistieron acompañados de sus abogados, que toda otra información que circule por fuera de lo que se les dijo no responde a los verdaderos hallazgos del Instituto Médico Forense”, indicaron las fuentes judiciales citadas por Noticias Argentinas.

En ese contexto, el decano del organismo dirigió un mensaje a los allegados de la víctima: “Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”.