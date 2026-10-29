Confirman que murió el argentino de 51 años desaparecido tras el choque de trenes de alta velocidad en España

Agustín Randazzo vivía en territorio español desde el 2002. El diseñador Roberto Piazza, amigo, confirmó el hallazgo del cuerpo.

Confirmaron la muerte de Randazzo, el argentiino que vivía en España desde el 2002.

Continúa la conmoción en España y Argentina por e l trágico choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo , al sur de la ciudad de Madrid, en España, ocurrido este miércoles. El impactante siniestro causó la muerte de más de 69 personas y decenas de heridos .

Entre las víctimas del siniestro se encontraban dos argentinos. La Cancillería Argentina había confirmado este miércoles la muerte de una joven que fue identificada como Ana Martina Conte Grand . Además, en paralelo había trascendido la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en un tren de Renfe .

Este jueves, el diseñador Roberto Piazza , amigo del argentino, confirmó que el hombre murió en el accidente de trenes. “Tengo contacto con amigos, hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, afirmó Piazza en LN+.

“Fue una persona maravillosa conmigo, mi pareja y sus amigos. Un tipo súper copado y divertido. Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó. Estaba en pareja con un chico nuevo. Hasta hace un rato lo estaban buscando, pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”, señaló Piazza.

Dos argentinos muertos en el fatal siniestro

El siniestro se registró a las 8:56 de la mañana de este miércoles, en el kilómetro 118 de la línea, en un tramo emplazado entre las localidades de Mora, Orgaz, Los Yébenes y Urda.

La colisión involucró a una formación de la empresa pública Renfe y otra de la firma privada Iryo, que realizaban el trayecto que une la capital española con la ciudad de Sevilla, en la región de Andalucía.

Los investigadores buscan determinar cómo ocurrió el trágico accidente, aunque la hipótesis que cobra mayor fuerza apunta a una posible falla humana.

La primera muerte argentina confirmada fue la de Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 29 años de edad. La argentina viajaba en el vagón 7 junto a su hermano. Por su parte, tras el accidente, Randazzo permanecía desaparecido.

Quién es Agustín Randazzo, el argentino muerto en el choque de trenes

La desaparición de Randazzo fue advertida por su pareja, quien comenzó a preguntar a través de redes sociales sobre su paradero. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja", escribió en una publicación en X, en la que explicó que ni sus familiares ni sus amigos tenían información sobre qué habría ocurrido con él.

Tras conocerse la noticia, su primo Rafael García Junicol pidió ayuda pública para localizarlo: "Me enteré por el hermano (de Agustín) de que él había tomado ese tren", explicó en diálogo con Infobae.

Randazzo vivía en España desde 2002 y trabajaba en comunicaciones. Este miércoles viajaba en el vagón número 8 de un tren de alta velocidad que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Lo hacía por motivos laborales, como en otras oportunidades.

Según relató su pareja, el hombre recibió atención médica después del accidente, pero sus allegados no lograron establecer adónde fue trasladado ni cuál era su estado de salud.

Roberto Piazza, su amigo, confirmó la muerte

En diálogo con LN+, el diseñador de moda Roberto Piazza había hablado de la situación de su amigo Agustín. Según contó, habría salido despedido durante el impacto y fue asistido por rescatistas, pero sus allegados desconocían adónde lo trasladaron.

“Se sabe que fue atendido por enfermeros o médicos en el lugar y luego fue derivado. Desde ahí no se sabe más nada”.

Más tarde, el mismo Piazza confirmó al medio la muerte de Randazzo. “Tengo contacto con amigos; hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, afirmó.

Tras confirmarse el fallecimiento, Piazza le dedicó un sentido homenaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado de una foto.

“Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansá en paz”, publicó.

View this post on Instagram A post shared by Walter Vazquez (@artewaltervazquez)

De luto nacional, España sigue conmocionada por el accidente, mientras trata de buscar explicaciones ante su segunda tragedia ferroviaria en menos de un año.

Un día después, los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, continuaban buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones tras la colisión ocurrida en el término municipal de Urda, en el centro del país.