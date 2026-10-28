En el fútbol de España suspendieron 24 partidos por el trágico choque de trenes

El fútbol español quedó atravesado por la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles en la provincia de Toledo , donde el choque de dos trenes de alta velocidad dejó decenas de muertos y numerosos heridos. En señal de respeto y solidaridad con las víctimas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió suspender los 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey que estaban programados para la tarde y la noche de esta jornada.

La medida fue comunicada oficialmente por el organismo, que expresó su pesar por lo ocurrido y confirmó que informará en los próximos días la nueva programación de los encuentros.

Según los últimos reportes difundidos por medios españoles, la cifra de fallecidos llegó a 68 personas , mientras que más de 80 resultaron heridas.

La decisión afectó a varios equipos de Primera División que debían afrontar sus compromisos por el certamen. Entre los cruces suspendidos se encontraban Navalcarnero-Betis, Salamanca-Celta, Tavernes de la Valldigna-Valencia y Xerez-Cádiz, además de otros encuentros que completaban la jornada copera.

En su comunicado, la Federación explicó que la suspensión se tomó “como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo”. También aseguró que el fútbol español permanece unido ante la tragedia y se puso a disposición de las autoridades para colaborar con los afectados.

OFICIAL | Suspensión de la jornada de hoy miércoles en la Copa de SM el Reyℹ️ https://t.co/HSp94pZ9hB https://t.co/PlpaaAg1Ig — RFEF (@rfef) October 28, 2026

La reprogramación, un problema para el calendario

Además del impacto deportivo y emocional, la decisión abrió un interrogante sobre cuándo podrán disputarse los 24 partidos aplazados. Por el momento, la RFEF no estableció nuevas fechas y deberá encontrar espacio en un calendario cargado de compromisos nacionales e internacionales.

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey está prevista para los primeros días de diciembre, entre el martes 1 y el jueves 3. Antes de esa instancia, la Federación deberá resolver cómo encajar los encuentros pendientes sin afectar el desarrollo del torneo.

Una de las alternativas es aprovechar la ventana de noviembre destinada a los partidos de selecciones, aunque esa posibilidad dependerá de la situación de cada club y de la disponibilidad de los futbolistas convocados. También se evalúa la posibilidad de adelantar algunos cruces a los primeros días de noviembre o utilizar una fecha entre semana del 24 al 26 de ese mes.

El Betis y el Celta aparecen entre los equipos más complicados para reprogramar sus partidos, debido a que también disputan competiciones europeas. La situación obliga a coordinar fechas con los compromisos de LaLiga y los viajes previstos por los distintos torneos.

La suspensión comunicada hasta el momento alcanza únicamente a los encuentros previstos para este miércoles. Los partidos programados para el jueves todavía no habían sido suspendidos oficialmente al momento de los primeros comunicados.

Mientras las autoridades trabajan en la emergencia y continúa la evaluación de las consecuencias del choque, el fútbol español se sumó a las muestras de condolencias. La prioridad, por estas horas, quedó lejos de las canchas: acompañar a las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por una tragedia que conmocionó al país.